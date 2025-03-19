Увеличилось число освобожденных из украинского плена свердловчан

Число свердловчан, которые вернутся домой из украинского плена, выросло до четырех. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в регионе.
«В Свердловскую область вернутся четыре военнопленных», — уточнили в аппарате. Изначально после обмена было известно только об одном жителе региона.
19 марта Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175». Кроме того, Киев в качестве доброй воли России получил еще 22 тяжелораненых бойцов. Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь. Там у них также есть возможность связаться с родственниками.
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