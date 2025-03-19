Увеличилось число освобожденных из украинского плена свердловчан

Из украинского плена вернутся четыре свердловчанина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По уточненной информации, три свердловчанина вернутся домой из украинского плена
По уточненной информации, три свердловчанина вернутся домой из украинского плена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Число свердловчан, которые вернутся домой из украинского плена, выросло до четырех. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в регионе.

«В Свердловскую область вернутся четыре военнопленных», — уточнили в аппарате. Изначально после обмена было известно только об одном жителе региона.

19 марта Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175». Кроме того, Киев в качестве доброй воли России получил еще 22 тяжелораненых бойцов. Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь. Там у них также есть возможность связаться с родственниками.

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Число свердловчан, которые вернутся домой из украинского плена, выросло до четырех. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в регионе. «В Свердловскую область вернутся четыре военнопленных», — уточнили в аппарате. Изначально после обмена было известно только об одном жителе региона. 19 марта Россия и Украина совершили обмен пленным по схеме «175 на 175». Кроме того, Киев в качестве доброй воли России получил еще 22 тяжелораненых бойцов. Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь. Там у них также есть возможность связаться с родственниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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