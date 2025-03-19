Из украинского плена вернули три жителя Челябинской области

Три жителя Челябинской области из Кыштыма, Коркино и Кусы вернутся домой в результате обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в своем telegram-канале.
«Как и люди, которые, обращаются к нам за помощью по вопросу поиска и возвращения военнослужащих из плена, мы до последнего верим, что наши ребята найдутся и вернутся домой к своим близким. Сегодня нам сообщили замечательную новость — состоялся обмен с украинской стороной 175 на 175. Среди освобожденных бойцов три наших земляков из Кыштыма, Коркино и Кусы», — написала Сударенко.
По словам омбудсмена, один из освобожденных бойцов, которому почти 60 лет, находился в плену с 2023 года, и все это время его искала дочь. Сударенко выразила признательность президенту России, министерству обороны РФ и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Ранее URA.RU сообщало, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными в формате 175 на 175. Эту информацию Путин передал Трампу во время переговоров 18 марта.
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