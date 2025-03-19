В НХЛ удивились решению Трампа о совместных матчах с КХЛ

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В НХЛ не ожидали, что Трамп согласится на проведение матчей с КХЛ
В НХЛ не ожидали, что Трамп согласится на проведение матчей с КХЛ Фото:

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) удивились решению президента США Дональда Трампа о проведении совместных матчей с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. По его словам, в лиге никто ожидал такого поворота событий.

«В лиге никто не ожидал такого исхода событий», — написал Фридман в социальной сети Х. По его словам, во время брифинга комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отказался комментировать предложение президентов.

В ходе телефонного разговора 18 марта президент РФ Владимир Путин предложил Дональду Трампу организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками в США и России. Президент США поддержал эту идею.

После этого министерство спорта РФ начало подготовку к хоккейным матчам. Глава ведомства Михаил Дегтярев отметил, что точная дата пока неизвестна, но работа над соревнованиями ведется.

Клубы КХЛ и НХЛ встречались трижды: в 2008 году «Металлург» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2010 СКА обыграл «Каролину», а «Динамо» уступило «Финиксу».

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) удивились решению президента США Дональда Трампа о проведении совместных матчей с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. По его словам, в лиге никто ожидал такого поворота событий. «В лиге никто не ожидал такого исхода событий», — написал Фридман в социальной сети Х. По его словам, во время брифинга комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отказался комментировать предложение президентов. В ходе телефонного разговора 18 марта президент РФ Владимир Путин предложил Дональду Трампу организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками в США и России. Президент США поддержал эту идею. После этого министерство спорта РФ начало подготовку к хоккейным матчам. Глава ведомства Михаил Дегтярев отметил, что точная дата пока неизвестна, но работа над соревнованиями ведется. Клубы КХЛ и НХЛ встречались трижды: в 2008 году «Металлург» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2010 СКА обыграл «Каролину», а «Динамо» уступило «Финиксу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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