В НХЛ удивились решению Трампа о совместных матчах с КХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) удивились решению президента США Дональда Трампа о проведении совместных матчей с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. По его словам, в лиге никто ожидал такого поворота событий.
«В лиге никто не ожидал такого исхода событий», — написал Фридман в социальной сети Х. По его словам, во время брифинга комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отказался комментировать предложение президентов.
В ходе телефонного разговора 18 марта президент РФ Владимир Путин предложил Дональду Трампу организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками в США и России. Президент США поддержал эту идею.
После этого министерство спорта РФ начало подготовку к хоккейным матчам. Глава ведомства Михаил Дегтярев отметил, что точная дата пока неизвестна, но работа над соревнованиями ведется.
Клубы КХЛ и НХЛ встречались трижды: в 2008 году «Металлург» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2010 СКА обыграл «Каролину», а «Динамо» уступило «Финиксу».
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