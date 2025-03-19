19 марта 2025

США рассчитывают на «жесткое и быстрое» соглашение по Украине

Госдеп: США надеются на рамочное соглашение по миру на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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В США поделились ожиданиями от переговоров по Украине
В США поделились ожиданиями от переговоров по Украине Фото:

США рассчитывают по итогам встреч в Саудовской Аравии на выработку рамочного соглашения по конфликту на Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

«Я знаю, что делает президент Трамп — жесткое и быстрое рамочное соглашение, которое мы ожидаем в следующие несколько дней в Саудовской Аравии… И все сейчас находятся за столом», — цитирует Брюс РИА Новости.

Переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, привели к договоренности о поиске путей для улучшения двусторонних отношений и налаживания контактов после СВО. В этом контексте, инициатива США по урегулированию украинского конфликта за три этапа была предложена на Западе.

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США рассчитывают по итогам встреч в Саудовской Аравии на выработку рамочного соглашения по конфликту на Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. «Я знаю, что делает президент Трамп — жесткое и быстрое рамочное соглашение, которое мы ожидаем в следующие несколько дней в Саудовской Аравии… И все сейчас находятся за столом», — цитирует Брюс РИА Новости. Переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, привели к договоренности о поиске путей для улучшения двусторонних отношений и налаживания контактов после СВО. В этом контексте, инициатива США по урегулированию украинского конфликта за три этапа была предложена на Западе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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