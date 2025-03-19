США рассчитывают на «жесткое и быстрое» соглашение по Украине

США рассчитывают по итогам встреч в Саудовской Аравии на выработку рамочного соглашения по конфликту на Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«Я знаю, что делает президент Трамп — жесткое и быстрое рамочное соглашение, которое мы ожидаем в следующие несколько дней в Саудовской Аравии… И все сейчас находятся за столом», — цитирует Брюс РИА Новости.
Переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, привели к договоренности о поиске путей для улучшения двусторонних отношений и налаживания контактов после СВО. В этом контексте, инициатива США по урегулированию украинского конфликта за три этапа была предложена на Западе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.