Кремль: США проинформируют Москву о результатах переговоров с Украиной

После недавних контактов американской стороны с украинскими представителями в Саудовской Аравии, ожидается, что Россия будет проинформирована о результатах этих обсуждений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что США активно проявляют инициативу в поиске путей мирного урегулирования текущего конфликта.
«Разумеется, США та страна, которая проявляет инициативу в плане поисков путей мирного урегулирования. После сегодняшних контактов в Джидде с украинцами проинформирует российскую сторону о результатах. Когда и как это сделают, мы проинформируем», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
Ранее состоялись переговоры между представителями США и России. Встреча прошла в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По итогам первого диалога Москва и Вашингтон условились улучшать свои отношения и наладить контакт после СВО, а на Западе предложили урегулировать украинский конфликт за три этапа. Главные заявления участников переговоров — в материале URA.RU.
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