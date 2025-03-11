Кремль: США проинформируют Москву о результатах переговоров с Украиной

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Песков отметил работу США над мирным урегулированием конфликта
Песков отметил работу США над мирным урегулированием конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

После недавних контактов американской стороны с украинскими представителями в Саудовской Аравии, ожидается, что Россия будет проинформирована о результатах этих обсуждений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что США активно проявляют инициативу в поиске путей мирного урегулирования текущего конфликта.

«Разумеется, США та страна, которая проявляет инициативу в плане поисков путей мирного урегулирования. После сегодняшних контактов в Джидде с украинцами проинформирует российскую сторону о результатах. Когда и как это сделают, мы проинформируем», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Ранее состоялись переговоры между представителями США и России. Встреча прошла в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По итогам первого диалога Москва и Вашингтон условились улучшать свои отношения и наладить контакт после СВО, а на Западе предложили урегулировать украинский конфликт за три этапа. Главные заявления участников переговоров — в материале URA.RU.

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После недавних контактов американской стороны с украинскими представителями в Саудовской Аравии, ожидается, что Россия будет проинформирована о результатах этих обсуждений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что США активно проявляют инициативу в поиске путей мирного урегулирования текущего конфликта. «Разумеется, США та страна, которая проявляет инициативу в плане поисков путей мирного урегулирования. После сегодняшних контактов в Джидде с украинцами проинформирует российскую сторону о результатах. Когда и как это сделают, мы проинформируем», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее состоялись переговоры между представителями США и России. Встреча прошла в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По итогам первого диалога Москва и Вашингтон условились улучшать свои отношения и наладить контакт после СВО, а на Западе предложили урегулировать украинский конфликт за три этапа. Главные заявления участников переговоров — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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