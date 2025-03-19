CNN: Трамп расформирует министерство образования

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет исполнительный указ о расформировании американского министерства образования. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Президент Дональд Трамп готов завтра подписать указ о начале процесса расформирования министерства образования… Этот шаг станет началом выполнения крупного предвыборного обещания», — отмечает телеканал.
Решение Трампа о расформировании ведомства следует за его другими инициативами, направленными на укрепление использования английского языка в стране. Ранее он уже предложил сделать английский официальным языком США, что, по его мнению, должно способствовать единству нации и улучшению работы правительства.
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