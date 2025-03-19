19 марта 2025

CNN: Трамп расформирует министерство образования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп подпишет новый указ
Трамп подпишет новый указ Фото:

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет исполнительный указ о расформировании американского министерства образования. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп готов завтра подписать указ о начале процесса расформирования министерства образования… Этот шаг станет началом выполнения крупного предвыборного обещания», — отмечает телеканал.

Решение Трампа о расформировании ведомства следует за его другими инициативами, направленными на укрепление использования английского языка в стране. Ранее он уже предложил сделать английский официальным языком США, что, по его мнению, должно способствовать единству нации и улучшению работы правительства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет исполнительный указ о расформировании американского министерства образования. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. «Президент Дональд Трамп готов завтра подписать указ о начале процесса расформирования министерства образования… Этот шаг станет началом выполнения крупного предвыборного обещания», — отмечает телеканал. Решение Трампа о расформировании ведомства следует за его другими инициативами, направленными на укрепление использования английского языка в стране. Ранее он уже предложил сделать английский официальным языком США, что, по его мнению, должно способствовать единству нации и улучшению работы правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...