Курганский боец с позывным «Лапа», служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известен как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль «За воинскую доблесть» второй степени. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий.
«Награжден медалью Минобороны РФ „За воинскую доблесть“ второй степени», — сообщил боец. Ранее его уже награждали медалью «За боевые отличия» и медалью «Участнику специальной военной операции».
Ранее URA.RU писало, что бывший боец спецназа Кадырова поднял символ Чечни в освобожденной Авдеевке. Военнослужащий отмечал, он всегда носит флаг республики в знак уважения к отряду «Ахмат», в котором начиналась его служба на фронте.
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