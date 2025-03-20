В ХМАО на «трассе смерти» в ДТП погибло два человека

Два человека погибли в результате аварии на 584-м километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Югры».
«Сегодня, около 08:20 на 584 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района произошло ДТП с участием двух транспортных средств „Mitsubishi Outlander“ и „SHACMAN“. В результате автоаварии водитель и пассажир „Mitsubishi“ погибли на месте происшествия», — уточнили в ГИБДД.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают следственные группы и эксперты. Участок трассы, где произошло столкновение, жители неофициально называют «трассой смерти» из-за регулярных аварий.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрыли участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на 827 километре. Причиной стало столкновения двух КАМАЗов.
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