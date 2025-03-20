В ХМАО на «трассе смерти» в ДТП погибло два человека

В ХМАО на трассе два человека погибли в результате ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО в ДТП погибли два человека
В ХМАО в ДТП погибли два человека Фото:

Два человека погибли в результате аварии на 584-м километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Югры».

«Сегодня, около 08:20 на 584 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района произошло ДТП с участием двух транспортных средств „Mitsubishi Outlander“ и „SHACMAN“. В результате автоаварии водитель и пассажир „Mitsubishi“ погибли на месте происшествия», — уточнили в ГИБДД. 

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают следственные группы и эксперты. Участок трассы, где произошло столкновение, жители неофициально называют «трассой смерти» из-за регулярных аварий.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрыли участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на 827 километре. Причиной стало столкновения двух КАМАЗов.

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Два человека погибли в результате аварии на 584-м километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». «Сегодня, около 08:20 на 584 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“ Нефтеюганского района произошло ДТП с участием двух транспортных средств „Mitsubishi Outlander“ и „SHACMAN“. В результате автоаварии водитель и пассажир „Mitsubishi“ погибли на месте происшествия», — уточнили в ГИБДД.  Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают следственные группы и эксперты. Участок трассы, где произошло столкновение, жители неофициально называют «трассой смерти» из-за регулярных аварий. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрыли участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на 827 километре. Причиной стало столкновения двух КАМАЗов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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