Эсеры прекратили мешать объединению муниципалитетов в Челябинской области

«Справедливая Россия» приняла логику муниципальной реформы губернатора Текслера

20 марта 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

Логику муниципальной реформы Алексея Текслера донес до депутатов его заместитель Роман Воллерт (на фото) Фото: Сергей Петров © URA.RU новость из сюжета Муниципальная реформа в Челябинской области Челябинские эсеры перестали быть противниками муниципальной реформы в Челябинской области после консультаций с властями региона. Об этом сообщили источники URA.RU в политических кругах. На февральском заседании областного парламента справедливороссы подвергли объединительную реформу критике и демонстративно выступили против преобразования Ашинского и Кусинского районов. Но уже на заседании 13 марта фракция «СР» предпочла воздержаться при голосовании о преобразовании одиннадцати районов в муниципальные округа. «Губернатор Алексей Текслер считает, что для повышения эффективности управления и улучшения жизни челябинцев, укрупнение муниципалитетов следует проводить не затягивая. Споры только политизируют тему, по которой есть общественный консенсус, подтвержденный на местах и решениями собраний депутатов, и населением. С этих позиций от имени губернатора переговоры со „Справедливой Россией“ проводил куратор внутренней политики, вице-губернатор Роман Воллерт. Как показало голосование в заксобрании на прошлой неделе, справедливороссы согласились с этой логикой», — пояснил инсайдер. Процесс преобразования районов в округа был запущен в 2022 году, когда в округ был преобразован Коркинский район. В 2024 году округами стали Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале текущего года статус поменяли Кусинский и Ашинский районы. 13 марта по обращению райсобраний преобразованы в округа Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы. Муниципальная реформа по преобразованию районов в округа предполагает ликвидацию городских и сельских советов. Вместо нескольких муниципалитетов в составе районов округ приобретает статус единого муниципального образования. Сельские и городские администрации приобретают статус теротделов администраций округов. В тех округах, которые получили этот статус в текущем году, предстоит формирование органов власти. В сентябре состоятся выборы собраний депутатов округов, которые затем выберут их глав. Инициатива по проведению муниципальной реформы исходила от губернатора Алексея Текслера. Координирует преобразования вице-губернатор Роман Воллерт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские эсеры перестали быть противниками муниципальной реформы в Челябинской области после консультаций с властями региона. Об этом сообщили источники URA.RU в политических кругах. На февральском заседании областного парламента справедливороссы подвергли объединительную реформу критике и демонстративно выступили против преобразования Ашинского и Кусинского районов. Но уже на заседании 13 марта фракция «СР» предпочла воздержаться при голосовании о преобразовании одиннадцати районов в муниципальные округа. «Губернатор Алексей Текслер считает, что для повышения эффективности управления и улучшения жизни челябинцев, укрупнение муниципалитетов следует проводить не затягивая. Споры только политизируют тему, по которой есть общественный консенсус, подтвержденный на местах и решениями собраний депутатов, и населением. С этих позиций от имени губернатора переговоры со „Справедливой Россией“ проводил куратор внутренней политики, вице-губернатор Роман Воллерт. Как показало голосование в заксобрании на прошлой неделе, справедливороссы согласились с этой логикой», — пояснил инсайдер. Процесс преобразования районов в округа был запущен в 2022 году, когда в округ был преобразован Коркинский район. В 2024 году округами стали Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале текущего года статус поменяли Кусинский и Ашинский районы. 13 марта по обращению райсобраний преобразованы в округа Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы. Муниципальная реформа по преобразованию районов в округа предполагает ликвидацию городских и сельских советов. Вместо нескольких муниципалитетов в составе районов округ приобретает статус единого муниципального образования. Сельские и городские администрации приобретают статус теротделов администраций округов. В тех округах, которые получили этот статус в текущем году, предстоит формирование органов власти. В сентябре состоятся выборы собраний депутатов округов, которые затем выберут их глав. Инициатива по проведению муниципальной реформы исходила от губернатора Алексея Текслера. Координирует преобразования вице-губернатор Роман Воллерт.