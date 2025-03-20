Безопасно ли российским туристам посещать Турцию во время протестов

Несмотря на протесты в Турции, российские туристы продолжают активно посещать страну, особенно ее пляжные регионы. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Однако путешественникам рекомендуется воздерживаться от посещения массовых собраний.
«Протесты в Турции не оказывают значительного влияния на планы российских туристов по посещению страны», — сказал Горин в беседе с URA.RU. По его словам, большинство российских туристов предпочитают направляться в пляжные регионы Турции, такие как Анталья, Бодрум и Даламан. Что же касается Стамбула, то здесь протесты имеют локальный характер и не оказывают влияния на туристические районы города.
Турция столкнулась с массовыми протестами после того, как был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который является основным конкурентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула, Анкары и других городов Турции. В результате этой политической напряженности стоимость турецкой лиры упала на 11%. Подробнее о протестах — в материале URA.RU.
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