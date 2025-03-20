Как накажут водителей, нарушивших закон об ОСАГО

«ЗР»: водители должны иметь при себе ОСАГО, иначе им грозит штраф или арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцам авто стоит всегда иметь при себе полис ОСАГО
Владельцам авто стоит всегда иметь при себе полис ОСАГО Фото:

Водителям следует помнить о необходимости всегда иметь при себе действующий страховой полис (ОСАГО), который можно предъявить в бумажном или электронном виде. В случае отсутствия полиса водитель рискует получить штраф или его могут арестовать, сообщил журнал «За рулем» («ЗР»)

«Каждый водитель должен иметь при себе страховой полис ОСАГО и предъявлять его по первому требованию инспектора ГАИ», — предупредили авторы журнала. Если документы в порядке, но просто забыты дома, то можно предоставить полис в электронном виде, что избавит от штрафа в 500 рублей.

В случае отсутствия оформленной страховки штраф составит 800 рублей. За это правонарушение могут выписать неограниченное количество штрафов в течение дня. Однако, если автомобиль был приобретен менее 10 дней назад, штрафовать за отсутствие полиса не имеют права. Также, если водитель использует автомобиль в период, не указанный в полисе, ему грозит штраф в размере 500 рублей.

В случае просрочки полиса ОСАГО, транспортное средство будет считаться незастрахованным, что также повлечет за собой штраф в 800 рублей. Если за рулем автомобиля находится человек, не вписанный в полис, то владелец транспортного средства будет оштрафован на 500 рублей, даже если он находился в этот момент на пассажирском сиденье. 

Наиболее серьезные последствия ожидают водителей, использующих поддельные полисы ОСАГО. В этом случае инспектор может отстранить их от управления транспортным средством, а при установлении факта подделки грозит уголовная ответственность, включая штрафы и исправительные работы.

Ранее власти РФ отменили проверку наличия полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. Этот процесс посчитали излишним.

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Водителям следует помнить о необходимости всегда иметь при себе действующий страховой полис (ОСАГО), который можно предъявить в бумажном или электронном виде. В случае отсутствия полиса водитель рискует получить штраф или его могут арестовать, сообщил журнал «За рулем» («ЗР») «Каждый водитель должен иметь при себе страховой полис ОСАГО и предъявлять его по первому требованию инспектора ГАИ», — предупредили авторы журнала. Если документы в порядке, но просто забыты дома, то можно предоставить полис в электронном виде, что избавит от штрафа в 500 рублей. В случае отсутствия оформленной страховки штраф составит 800 рублей. За это правонарушение могут выписать неограниченное количество штрафов в течение дня. Однако, если автомобиль был приобретен менее 10 дней назад, штрафовать за отсутствие полиса не имеют права. Также, если водитель использует автомобиль в период, не указанный в полисе, ему грозит штраф в размере 500 рублей. В случае просрочки полиса ОСАГО, транспортное средство будет считаться незастрахованным, что также повлечет за собой штраф в 800 рублей. Если за рулем автомобиля находится человек, не вписанный в полис, то владелец транспортного средства будет оштрафован на 500 рублей, даже если он находился в этот момент на пассажирском сиденье.  Наиболее серьезные последствия ожидают водителей, использующих поддельные полисы ОСАГО. В этом случае инспектор может отстранить их от управления транспортным средством, а при установлении факта подделки грозит уголовная ответственность, включая штрафы и исправительные работы. Ранее власти РФ отменили проверку наличия полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. Этот процесс посчитали излишним.
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