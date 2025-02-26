Россиянам объяснили, почему отменили ОСАГО при регистрации автомобиля

С 1 марта проверка наличия полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) при регистрации автомобиля будет отменена, так как этот процесс признан излишним. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов.
«Проверка полиса ОСАГО при регистрации — это абсолютно бесполезная процедура, поскольку страховку можно оформить всего на один день. Таким образом, если человек хочет просто зарегистрировать транспортное средство, а затем управлять им без страховки, он может легко оформить полис на короткий срок», — заявил ТАСС Холодов. Общественник также отметил, что это создает ненужные административные сложности и только нагружает сотрудников ГАИ и не приносит реальной пользы.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 марта жизнь автомобилистов станет гораздо проще. Для регистрации автомобиля или изменения его владельца не потребуется наличие полиса ОСАГО, что ранее было обязательным требованием. Кроме того, новый закон позволяет владельцам транспортных средств снимать их с учета в Госавтоинспекции сразу при продаже, если сделка оформлена через портал «Госуслуги» или у нотариуса.
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