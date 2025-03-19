19 марта 2025

В ЯНАО из-за снега на крыше сломался лифт

Многоэтажный дом в Салехарде остался без лифта из-за поломки оборудования
© Служба новостей «URA.RU»
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Лифт сломался из-за талого снега
Лифт сломался из-за талого снега Фото:

Из-за нечищенного снега на крыше дома в Салехарде (ЯНАО) сломался лифт — жители дома рассказывают, что растаявший снег повредил техническое оборудование. Об этом сообщают в социальных сетях.

«В пятницу в нашем доме в первом подъезде сломался лифт. Лифтовая компания сваливает вину на управляющую ЕГУК: говорят, что снег нужно было вовремя убирать с крыши — натекло и попало на какую-то часть лифтового оборудования. Запчасть заказали, но когда приедет неизвестно», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.

Жильцы пишут, что в доме на верхних этажах проживают инвалиды, пенсионеры и родители с маленькими детьми. Однако адрес проживания никто не указал, мэрия Салехарда на данный момент выясняет его.

Ранее URA.RU сообщало, на крышах между домами по улицам Дзержинского и Шевченко в Ноябрьске (ЯНАО) нависли снежные валы, готовые обрушиться прохожим на голову. Также кучи снега свисают с крыши по улице Северная.

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Из-за нечищенного снега на крыше дома в Салехарде (ЯНАО) сломался лифт — жители дома рассказывают, что растаявший снег повредил техническое оборудование. Об этом сообщают в социальных сетях. «В пятницу в нашем доме в первом подъезде сломался лифт. Лифтовая компания сваливает вину на управляющую ЕГУК: говорят, что снег нужно было вовремя убирать с крыши — натекло и попало на какую-то часть лифтового оборудования. Запчасть заказали, но когда приедет неизвестно», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK. Жильцы пишут, что в доме на верхних этажах проживают инвалиды, пенсионеры и родители с маленькими детьми. Однако адрес проживания никто не указал, мэрия Салехарда на данный момент выясняет его. Ранее URA.RU сообщало, на крышах между домами по улицам Дзержинского и Шевченко в Ноябрьске (ЯНАО) нависли снежные валы, готовые обрушиться прохожим на голову. Также кучи снега свисают с крыши по улице Северная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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