Курганское СУСК опубликовало фоторобот женщины, найденной обгоревшей в 1996 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи ждут помощи курганцев для опознания личности по фотороботу
Следователи ждут помощи курганцев для опознания личности по фотороботу Фото:

Следственный комитет Курганской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного после обнаружения тела женщины в 1996 году. На теле были обнаружены следы сильных ожогов. Фоторобот женщины был составлен и опубликован сотрудниками региональной следкома.

Труп был найден в 20 метрах от дороги между селами Трехозерки и Михалево в Целинном районе. Благодаря реконструкции лица удалось составить и распространить фотоизображение убитой. «Граждан, узнавших женщину по фотоизображению и располагающих какой-либо информацией о ней, просят обратиться в региональное следственное управление», — сообщает telegram-канал СУ СК России по Курганской области.

В ходе предварительного следствия были проведены судебные экспертизы. Они помогли установить, что останки принадлежат женщине в возрасте 20-30 лет. Правоохранительные органы призывают всех, кто может располагать информацией о погибшей женщине или обстоятельствах ее смерти, принять участие в расследовании. Это поможет установить личность жертвы и обстоятельства произошедшего с ней преступления.

Реконструкция погибшей в Курганской области женщины
Реконструкция погибшей в Курганской области женщины
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет Курганской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного после обнаружения тела женщины в 1996 году. На теле были обнаружены следы сильных ожогов. Фоторобот женщины был составлен и опубликован сотрудниками региональной следкома. Труп был найден в 20 метрах от дороги между селами Трехозерки и Михалево в Целинном районе. Благодаря реконструкции лица удалось составить и распространить фотоизображение убитой. «Граждан, узнавших женщину по фотоизображению и располагающих какой-либо информацией о ней, просят обратиться в региональное следственное управление», — сообщает telegram-канал СУ СК России по Курганской области. В ходе предварительного следствия были проведены судебные экспертизы. Они помогли установить, что останки принадлежат женщине в возрасте 20-30 лет. Правоохранительные органы призывают всех, кто может располагать информацией о погибшей женщине или обстоятельствах ее смерти, принять участие в расследовании. Это поможет установить личность жертвы и обстоятельства произошедшего с ней преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...