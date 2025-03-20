Курганское СУСК опубликовало фоторобот женщины, найденной обгоревшей в 1996 году

Следственный комитет Курганской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного после обнаружения тела женщины в 1996 году. На теле были обнаружены следы сильных ожогов. Фоторобот женщины был составлен и опубликован сотрудниками региональной следкома.
Труп был найден в 20 метрах от дороги между селами Трехозерки и Михалево в Целинном районе. Благодаря реконструкции лица удалось составить и распространить фотоизображение убитой. «Граждан, узнавших женщину по фотоизображению и располагающих какой-либо информацией о ней, просят обратиться в региональное следственное управление», — сообщает telegram-канал СУ СК России по Курганской области.
В ходе предварительного следствия были проведены судебные экспертизы. Они помогли установить, что останки принадлежат женщине в возрасте 20-30 лет. Правоохранительные органы призывают всех, кто может располагать информацией о погибшей женщине или обстоятельствах ее смерти, принять участие в расследовании. Это поможет установить личность жертвы и обстоятельства произошедшего с ней преступления.
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