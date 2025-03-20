Песков ответил на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах в Джидде

Россия примет участие в переговорах в Джидде с США, однако точная дата и состав российской делегации пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу.
«Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы. Речь идет о самых ближайших днях — возможно, о начале следующей недели. Мы сообщим, кто будет представлять российскую сторону, но пока я не готов это сделать», — сказал Песков во время разговора с журналистами.
Отвечая на вопрос о повестке, Песков отметил, что мирное урегулирование действительно станет важной темой обсуждения. Он подтвердил, что президенты говорили о возобновлении Черноморской инициативы, указывая на множество нюансов, требующих обсуждения. Пресс-секретарь подчеркнул, что у России есть достаточно богатый опыт реализации этой инициативы, и они выполняли все условия, но те, которые касались российской стороны, выполнены не были. Он добавил, что это требует обсуждения, как и другие аспекты, которые стороны сочтут необходимыми для обсуждения.
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