Песков ответил на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах в Джидде

Песков: пока неизвестно, кто будет представлять РФ на переговорах в Джидде
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что у РФ богатый опыт реализации Черноморских инициатив
Песков заявил, что у РФ богатый опыт реализации Черноморских инициатив Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия примет участие в переговорах в Джидде с США, однако точная дата и состав российской делегации пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу.

«Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы. Речь идет о самых ближайших днях — возможно, о начале следующей недели. Мы сообщим, кто будет представлять российскую сторону, но пока я не готов это сделать», — сказал Песков во время разговора с журналистами. 

Отвечая на вопрос о повестке, Песков отметил, что мирное урегулирование действительно станет важной темой обсуждения. Он подтвердил, что президенты говорили о возобновлении Черноморской инициативы, указывая на множество нюансов, требующих обсуждения. Пресс-секретарь подчеркнул, что у России есть достаточно богатый опыт реализации этой инициативы, и они выполняли все условия, но те, которые касались российской стороны, выполнены не были. Он добавил, что это требует обсуждения, как и другие аспекты, которые стороны сочтут необходимыми для обсуждения.

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Россия примет участие в переговорах в Джидде с США, однако точная дата и состав российской делегации пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу. «Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы. Речь идет о самых ближайших днях — возможно, о начале следующей недели. Мы сообщим, кто будет представлять российскую сторону, но пока я не готов это сделать», — сказал Песков во время разговора с журналистами.  Отвечая на вопрос о повестке, Песков отметил, что мирное урегулирование действительно станет важной темой обсуждения. Он подтвердил, что президенты говорили о возобновлении Черноморской инициативы, указывая на множество нюансов, требующих обсуждения. Пресс-секретарь подчеркнул, что у России есть достаточно богатый опыт реализации этой инициативы, и они выполняли все условия, но те, которые касались российской стороны, выполнены не были. Он добавил, что это требует обсуждения, как и другие аспекты, которые стороны сочтут необходимыми для обсуждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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