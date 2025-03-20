В селе Скаты Белозерского округа (Курганская область) ведутся аварийно-восстановительные работы на участке дороги по улице Центральной, где 20 марта зафиксирован прорыв водопропускной трубы. Водоснабжение населенного пункта не нарушено, а подтопления дороги удалось избежать. Об этом сообщают власти округа.
«В селе Скаты идут аварийно-восстановительные работы на участке дороги, где был сегодня зафиксирован прорыв водопропускной трубы, по улице Центральной. Это никак не влияет на водоснабжение села, дорога не подтоплена, но на время проведения работ проезд пришлось перекрыть. Для того, чтобы провести работы в кратчайшие сроки, в селе введен режим повышенной готовности», — говорится в telegram-канале администрации Белозерского муниципального округа. Отмечается, что для жителей села, которые остались за отрезанным участком дороги, организована временная пешая переправа. Также имеется объездная дорога для экстренных служб.
Ранее URA.RU сообщало, что в Белозерском округе Курганской области введен режим повышенной готовности из-за паводка, что ухудшило транспортную доступность в населенные пункты. Этот округ стал четвертым в регионе, где введен такой режим.
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