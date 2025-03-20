20 марта 2025

Появилось видео удара российской «Герани» по Украине от первого лица

© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА уничтожил инфраструктуру базы
БПЛА уничтожил инфраструктуру базы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Герань» попал по 17-й базе авиационно-технического обеспечения ВСУ в Кропивницком. На этой территории ремонтируют украинские Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24.

«На кадрах — световое шоу и момент прилета „Гераньки“ по цели. Как итог: уничтожены складские зоны, ГСМ (горюче-cмазочные материалы — прим. URA.RU), резервуар емкостью три тысячи литров с авиакеросином, топливно-заправочная станция, склады с авиабоеприпасами и выведено из строя несколько мобильных топливозаправщиков», — передает telegram-канал Mash.

Ранее URA.RU писало об использовании «Герани» для удара по зданию генштаба ВСУ в Киеве. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявлял, что это является возмездием за атаку украинских военных на Гудермес.

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Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Герань» попал по 17-й базе авиационно-технического обеспечения ВСУ в Кропивницком. На этой территории ремонтируют украинские Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24. «На кадрах — световое шоу и момент прилета „Гераньки“ по цели. Как итог: уничтожены складские зоны, ГСМ (горюче-cмазочные материалы — прим. URA.RU), резервуар емкостью три тысячи литров с авиакеросином, топливно-заправочная станция, склады с авиабоеприпасами и выведено из строя несколько мобильных топливозаправщиков», — передает telegram-канал Mash. Ранее URA.RU писало об использовании «Герани» для удара по зданию генштаба ВСУ в Киеве. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявлял, что это является возмездием за атаку украинских военных на Гудермес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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