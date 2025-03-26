«Царствовать не хочу»: самые яркие цитаты свердловского экс-губернатора Куйвашева

Евгений Куйвашев, работая в Свердловской области, высказывался красноречиво

27 марта 2025 в 03:45 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев руководил регионом почти 13 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Покинувший пост губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев не считался крутым оратором, редко общался с журналистами — особенно в последнее время, — а на публике был сдержан и немногословен. Но все равно выдавал интересное. Например, заявлял, что не хочет «царствовать», предлагал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в 2023 году «стряпать котлеты и варить макароны», а журналисту Владимиру Соловьеву — следить за языком. Эти и другие самые яркие цитаты — в подборке URA.RU. «Царствовать не хочу» В первом интервью URA.RU после своего назначения на должность (в 2012 году) губернатор сказал, что ему нужен человек, который смог бы разделить участь бюрократической работы: «Я хочу больше участия принимать в исполнении принятых решений. Царствовать не хочу. Вот есть приоритеты: налоги, хорошие дороги, развитие туризма, поддержка модернизации промышленности». Статья по теме «Вы хотите, чтобы я занимался только собраниями, совещаниями и отчеты слушал? Я царствовать не хочу» «Горжусь тем, что я сибиряк» В том же интервью губернатор подчеркнул, что считает себя главным соседом региона по рождению: «Я горжусь тем, что я сибиряк. И уральцам не чужд. Если говорить территориально, то от северной части Свердловской области до деревни, где я родился, — сто километров». «Сразу видно, что вы за меня не голосовали» После того, как Куйвашев возглавил Свердловскую область, слова о том, что он не местный (родился в поселке Луговой ХМАО, учился и работал в Тобольске, трудился в Тюмени), ему поднадоели. Уже под конец правления — в феврале 2025-го, — отвечая на провокацию неизвестного предпринимателя, он обратил внимание: «Сразу видно, что вы не голосовали за меня. Дольше, чем в Екатеринбурге и Свердловской области, я не жил нигде». «Может, вам лампочки повесить?» Евгений Куйвашев устраивал большое общение с прессой раз в год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Отдельные реплики журналистов Куйвашева иногда задевали. На пресс-конференции в 2022-м он, отвечая на вопрос об увеличении преступности, не выдержал: «Если говорить о статистике, то уровень преступности [в Екатеринбурге] не растет. Если у вас ощущение [что растет], может, вам около редакции дополнительные лампочки повесить?». «Эрудиция и ум — разные вещи» Глава региона в 2022 году поспорил с депутатом Госдумы, телеведущим Анатолием Вассерманом, назвавшим столицу Урала (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом) центром гомосексуализма. «Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр „Своей игры“ [Вассерман] в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи», — писал тогда в своем telegram-канале Куйвашев. «Желаю следить за своим языком» В 2022 году глава региона в разгар своей предвыборной кампании публично поругался с Соловьевым, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «На Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — отвечал Куйвашев в видеообращении. «Вы стряпайте котлеты и варите макароны» Новость по теме Куйвашев жестко ответил главе ЧВК «Вагнер» на обвинения в беспределе В 2023 году Куйвашев просил Пригожина, который пытался оспорить некоторые кадровые решения областных чиновников, не лезть в политику. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — обратился тогда губернатор к «вагнеровцу». Это было первое и последнее такое выступление статусного госслужащего в адрес Пригожина, казавшегося тогда непотопляемым. «Так и не покормили!» Расстраивался областной глава, если не удавалось во время рабочих поездок попробовать главное уральское блюдо. «Одно меня расстроило. Обещали лучшие пельмени в области, а так и не покормили! Придется еще раз вернуться», — писал в соцсетях Куйвашев, вернувшись из Первоуральска в 2021 году. «Я заделаю сам» Евгений Куйвашев на субботнике Фото: Илья Московец © URA.RU Выступая перед депутатами заксобрания в 2024 году, Куйвашев пообещал лично решить вопрос с образовавшейся ямой у подъезда дома 100-летнего ветерана ВОВ из Нижнего Тагила, раз мэрия не справляется. «Вы адрес мне дайте, я заделаю сам. Как доеду, сделаю», — заявил он зампредседателя комитета заксо по соцполитике Владимиру Радаеву. Правда, вскоре выяснилось, что никакой ямы нет (Радаеву потом пришлось извиняться). «Наверное, на выборы собралась» В 2024 году Куйвашев перевел в шутку недовольство жительницы города Первоуральска, которая выступала от лица целой группы горожан, работой мэра Игоря Кабца. «Наверное, на выборы собралась», — подколол женщину он. «Главное — не Куйбышев» Евгений Куйвашев и Валдис Пельш, «Третья Встреча выпускников КВН», 2022 год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За почти 13 лет губернаторства Куйвашев не обижался, если его фамилию произносили неправильно. «Валдис [Пельш, ведущий на третьей „Встрече выпускников КВН“] перепутал мою фамилию. „КуйвАшев“, говорит. Приятно, что зал ему хором подсказал, но ничего, я привык. Главное — не Куйбышев», — троллил в 2022-м глава региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покинувший пост губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев не считался крутым оратором, редко общался с журналистами — особенно в последнее время, — а на публике был сдержан и немногословен. Но все равно выдавал интересное. Например, заявлял, что не хочет «царствовать», предлагал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в 2023 году «стряпать котлеты и варить макароны», а журналисту Владимиру Соловьеву — следить за языком. Эти и другие самые яркие цитаты — в подборке URA.RU. В первом интервью URA.RU после своего назначения на должность (в 2012 году) губернатор сказал, что ему нужен человек, который смог бы разделить участь бюрократической работы: «Я хочу больше участия принимать в исполнении принятых решений. Царствовать не хочу. Вот есть приоритеты: налоги, хорошие дороги, развитие туризма, поддержка модернизации промышленности». В том же интервью губернатор подчеркнул, что считает себя главным соседом региона по рождению: «Я горжусь тем, что я сибиряк. И уральцам не чужд. Если говорить территориально, то от северной части Свердловской области до деревни, где я родился, — сто километров». После того, как Куйвашев возглавил Свердловскую область, слова о том, что он не местный (родился в поселке Луговой ХМАО, учился и работал в Тобольске, трудился в Тюмени), ему поднадоели. Уже под конец правления — в феврале 2025-го, — отвечая на провокацию неизвестного предпринимателя, он обратил внимание: «Сразу видно, что вы не голосовали за меня. Дольше, чем в Екатеринбурге и Свердловской области, я не жил нигде». Отдельные реплики журналистов Куйвашева иногда задевали. На пресс-конференции в 2022-м он, отвечая на вопрос об увеличении преступности, не выдержал: «Если говорить о статистике, то уровень преступности [в Екатеринбурге] не растет. Если у вас ощущение [что растет], может, вам около редакции дополнительные лампочки повесить?». Глава региона в 2022 году поспорил с депутатом Госдумы, телеведущим Анатолием Вассерманом, назвавшим столицу Урала (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом) центром гомосексуализма. «Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр „Своей игры“ [Вассерман] в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи», — писал тогда в своем telegram-канале Куйвашев. В 2022 году глава региона в разгар своей предвыборной кампании публично поругался с Соловьевым, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «На Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — отвечал Куйвашев в видеообращении. В 2023 году Куйвашев просил Пригожина, который пытался оспорить некоторые кадровые решения областных чиновников, не лезть в политику. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — обратился тогда губернатор к «вагнеровцу». Это было первое и последнее такое выступление статусного госслужащего в адрес Пригожина, казавшегося тогда непотопляемым. Расстраивался областной глава, если не удавалось во время рабочих поездок попробовать главное уральское блюдо. «Одно меня расстроило. Обещали лучшие пельмени в области, а так и не покормили! Придется еще раз вернуться», — писал в соцсетях Куйвашев, вернувшись из Первоуральска в 2021 году. Выступая перед депутатами заксобрания в 2024 году, Куйвашев пообещал лично решить вопрос с образовавшейся ямой у подъезда дома 100-летнего ветерана ВОВ из Нижнего Тагила, раз мэрия не справляется. «Вы адрес мне дайте, я заделаю сам. Как доеду, сделаю», — заявил он зампредседателя комитета заксо по соцполитике Владимиру Радаеву. Правда, вскоре выяснилось, что никакой ямы нет (Радаеву потом пришлось извиняться). В 2024 году Куйвашев перевел в шутку недовольство жительницы города Первоуральска, которая выступала от лица целой группы горожан, работой мэра Игоря Кабца. «Наверное, на выборы собралась», — подколол женщину он. За почти 13 лет губернаторства Куйвашев не обижался, если его фамилию произносили неправильно. «Валдис [Пельш, ведущий на третьей „Встрече выпускников КВН“] перепутал мою фамилию. „КуйвАшев“, говорит. Приятно, что зал ему хором подсказал, но ничего, я привык. Главное — не Куйбышев», — троллил в 2022-м глава региона.