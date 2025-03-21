В Петербурге снесли незаконные точки на рынке Апраксин двор

В центре Санкт-Петербурга на рынке Апраксин двор снесли 31 незаконно возведенный ларек. В операции участвовали более 500 сотрудников правоохранительных органов и представителей различных ведомств. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по контролю за имуществом.
«В Санкт-Петербурге на территории Апраксина двора демонтировали 31 торговый объект. В операции участвовало более 500 сотрудников правоохранительных органов и представителей различных государственных ведомств», — говорится на сайте РБК Петербург со ссылкой на комитет.
В Санкт-Петербурге, помимо сноса незаконных построек и изъятия контрафактной продукции, машин и техники, власти также проводят проверку документов у иностранных граждан. Эту информацию передала пресс-служба Росгвардии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Петербурге на улице Некрасова полиция провела операцию по ликвидации нелегального притона в одной из квартир. В ходе рейда были обнаружены три женщины, возможно связанные с проституцией. Одна из них, 50-летняя гражданка, ранее привлекалась к ответственности и, предположительно, является организатором притона.
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