Трамп принял историческое решение и расформировал министерство образования

Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Министерства образования в стране. Об этом было объявлено на церемонии в Восточном зале Белого дома. Лидер назвал это событие историческим.
«Сегодня мы предпринимаем историческое действие [расформируем минобразования]. Оно готовилось 45 лет», — заявил Трамп во время церемонии, его слова приводит CNN.
Исполнительный указ также предусматривает передачу полномочий в области образования от федерального уровня к штатам и местным сообществам. Министр образования Линда МакМахон должна предпринять все необходимые шаги для закрытия министерства, при этом обеспечив бесперебойное предоставление услуг и программ, которые необходимы американскому населению.
Трамп ранее пообещал укреплять английский язык в США. Президент объявил о планах признать его официальным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.