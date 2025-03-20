В деревне Ключи (Сысертский городской округ) Свердловской области в сгоревшем сарае нашли тела двух мальчиков. Они считались пропавшими. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Пожар произошел в заброшенном деревянном сарае 20 марта около 18 часов вечера. Его потушили местные жители. «Впоследствии, поздним вечером этого же дня, в территориальный отдел полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении двух мальчиков. При выезде на место участковый в ходе осмотра сарая нашел тела указанных подростков»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, оба погибших воспитывались в неполных семьях. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Дети растопили в заброшенном сарае «буржуйку» без трубы и смотрели на пламя. При этом они подливали в топку горючую жидкость.
Тела погибших направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Следователи осмотрели место происшествия, на данный момент они допрашивают свидетелей.
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