Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени 22 и 23 марта гололед, ветер и мокрый снег. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«На юге Тюменской области 22 марта в отдельных районах ожидается гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. 23 марта, с сохранением в ночные часы 24 марта, ожидается ухудшение погодных условий: осадки (снег, мокрый снег), усиление ветра с порывами до 23 м/с», — сообщили в ведомстве.
В эти дни также ожидается метель, а на дорогах — снежные заносы и гололедица. При сильном ветре тюменцам рекомендуют не находиться вблизи зданий, рекламных щитов, конструкций, остановочных комплексов. Автомобилистов просят соблюдать на дорогах скоростную дистанцию.
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