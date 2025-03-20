20 марта 2025

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени 22 и 23 марта ожидается гололед, метель и мокрый снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода в Тюмени продлится два дня
Непогода в Тюмени продлится два дня Фото:

В Тюмени 22 и 23 марта гололед, ветер и мокрый снег. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«На юге Тюменской области 22 марта в отдельных районах ожидается гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. 23 марта, с сохранением в ночные часы 24 марта, ожидается ухудшение погодных условий: осадки (снег, мокрый снег), усиление ветра с порывами до 23 м/с», — сообщили в ведомстве.

В эти дни также ожидается метель, а на дорогах — снежные заносы и гололедица. При сильном ветре тюменцам рекомендуют не находиться вблизи зданий, рекламных щитов, конструкций, остановочных комплексов. Автомобилистов просят соблюдать на дорогах скоростную дистанцию.

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В Тюмени 22 и 23 марта гололед, ветер и мокрый снег. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. «На юге Тюменской области 22 марта в отдельных районах ожидается гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. 23 марта, с сохранением в ночные часы 24 марта, ожидается ухудшение погодных условий: осадки (снег, мокрый снег), усиление ветра с порывами до 23 м/с», — сообщили в ведомстве. В эти дни также ожидается метель, а на дорогах — снежные заносы и гололедица. При сильном ветре тюменцам рекомендуют не находиться вблизи зданий, рекламных щитов, конструкций, остановочных комплексов. Автомобилистов просят соблюдать на дорогах скоростную дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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