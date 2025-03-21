Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Чебаркуль посетил региональный центр патриотического воспитания детей «Авангард», где ему продемонстрировали «Тренажер парашютиста». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«Это важный объект для всего региона — место, где старшеклассники будут получать навыки военного мастерства, будет проводиться патриотическая работа. В центре удалось создать современные комфортные условия для проживания, занятий спортом», — прокомментировал Текслер, передает корреспондент URA.RU.
Центр «Авангард» был создан в апреле 2021 года в рамках поручения президента РФ. В Чебаркуле центр находится в непосредственной близости к 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. В здании был проведен капитальный ремонт и сделано благоустройство прилегающей территории. Обустроены жилые комнаты для 150 человек.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобороны РФ закуплены интерактивные тренажеры, в том числе «Тренажер парашютиста», «Авиационные тренажеры», «Навигационный мостик», «Вождение грузовых автомобилей», «Танковая дуэль». На базе центра «Авангард» 21 марта проходит муниципальный этап Всероссийской игры «Зарница 2.0». Участниками игр стали 60 школьников из Чебаркуля и 20 из Сатки. Программа «Зарницы 2.0» включает в себя проведение разнообразных соревнований.
Текслер 21 марта работает в Миассе и Чебаркуле. В Миассе глава региона посетил завод пожарных автомобилей ООО «Приоритет». В 90-ой танковой дивизии Чебаркуля Текслеру показали работу БПЛА для СВО. Двум военнослужащим были торжественно вручены региональные знаки отличия «За смелость и отвагу». В формате «разворота» Текслер заехал в военный городок, где дал первые важные поручения главе города Михаилу Панарину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».