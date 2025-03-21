Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Чебаркуль совершил «разворот» и заехал в военный городок №1 (ДОС). Новому главе города Михаилу Панарину Текслер дал первые поручения — необходимо ускорить ремонт дорог и работы по благоустройству, а также лично и ответственно контролировать строительство новых котельных, передает корреспондент URA.RU с места события.
«В формате „разворота“ заехали в военный городок. Здесь давно назрела потребность в ремонте дорог и благоустройстве, а также решении ряда вопросов сферы ЖКХ. Текслер с Панариным обсудили эти темы. Вопрос со строительством трех котельных Панарину поручено контролировать лично», — сообщил корреспондент URA.RU.
Текслер также попросил уже начинать строительство котельных. «Прошу этот вопрос держать на особом личном контроле. На таком же контроле эту работу я держу сам», — сказал Текслер Панарину. Котельные смогут обеспечить автономное теплоснабжение военного городка. В целом, масштабные работы по модернизации ЖКХ существенно должны улучшить качество жизни людей, проживающих в военном городке Чебаркуля.
На этот год в ДОСе запланирован большой объем работ в плане ремонта дорог и благоустройства. По улице Каширина будет отремонтировано более 1,7 километра дорог. Контракты на выполнение уже заключены, стоимость составила более 57 миллионов рублей.
В военном городе в этому году обустроят тротуары и установят освещение. Запланирован ремонт 11 домов. В планах — замена кровли, ремонт фасадов, систем холодного и горячего водоснабжения, отопления. «В рамках программы инициативного бюджетирования будут сделаны прогулочные зоны в детских садах, игровая площадка между многоквартирным домами и ремонт хоккейной коробки», — рассказал Панарин. На все эти работы выделено более 36 миллионов рублей.
Текслер 21 марта работает в Миассе и Чебаркуле. В Миассе губернатор посетил завод пожарных автомобилей ООО «Приоритет». В Чебаркуле в 90-ой танковой дивизии главе региона показали обучающий класс для операторов БПЛА и работу аппаратов на практике. Двум военнослужащим Текслер вручил региональные знаки отличия «За смелость и отвагу».
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