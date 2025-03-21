Набиуллина заявила о снижении темпов роста цен в России

Темпы роста цен постепенно снижаются в России с начала 2025 года. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.
«Текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ РФ. При этом она уточнила, что, несмотря на высокие темпы роста цен на услуги и продовольствие, по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений. Однако, отметила Набиуллина, базовая инфляция, хотя и замедляется, все еще находится вблизи 10%.
Ранее стало известно, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Его глава отметила, что экономика нормализуется без резких скачков, но допустила повышения ключевой ставки.
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