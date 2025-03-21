Набиуллина заявила о снижении темпов роста цен в России

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Набиуллина заявила о том, что цены на непродовольственные товары в РФ снижаются
Набиуллина заявила о том, что цены на непродовольственные товары в РФ снижаются Фото:

Темпы роста цен постепенно снижаются в России с начала 2025 года. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

«Текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ РФ. При этом она уточнила, что, несмотря на высокие темпы роста цен на услуги и продовольствие, по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений. Однако, отметила Набиуллина, базовая инфляция, хотя и замедляется, все еще находится вблизи 10%.

Ранее стало известно, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Его глава отметила, что экономика нормализуется без резких скачков, но допустила повышения ключевой ставки.

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Темпы роста цен постепенно снижаются в России с начала 2025 года. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. «Текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ РФ. При этом она уточнила, что, несмотря на высокие темпы роста цен на услуги и продовольствие, по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений. Однако, отметила Набиуллина, базовая инфляция, хотя и замедляется, все еще находится вблизи 10%. Ранее стало известно, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Его глава отметила, что экономика нормализуется без резких скачков, но допустила повышения ключевой ставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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