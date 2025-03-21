Телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в Салехард. На Дне оленевода он традиционно будет комментировать гонки на оленьих упряжках, о приезде рефери сообщил в своих соцсетях.
«Мальчишки и девчонки — всем привет! Уже в Салехарде, готовимся ко Дню оленевода — завтра мощная трансляция из комментаторского чума», — рассказал Губерниев в своем telegram-канале «Реальный Губер».
Ранее URA.RU сообщало, что День оленевода в Салехарде будут транслировать онлайн. Более десяти камер разместят по всему периметру побережья Полябты. Двухдневный стриминг запустят в местных социальных сетях.
Видео из telegram-канала «Реальный Губер»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!