Известный телеведущий приехал на День оленевода в Салехард. Видео

Телеведущий Губерниев будет комментировать трансляцию Дня оленевода в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Губерниев прокомментирует гонки на оленьих упряжках
Губерниев прокомментирует гонки на оленьих упряжках Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

Телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в Салехард. На Дне оленевода он традиционно будет комментировать гонки на оленьих упряжках, о приезде рефери сообщил в своих соцсетях.

«Мальчишки и девчонки — всем привет! Уже в Салехарде, готовимся ко Дню оленевода — завтра мощная трансляция из комментаторского чума», — рассказал Губерниев в своем telegram-канале «Реальный Губер».

Ранее URA.RU сообщало, что День оленевода в Салехарде будут транслировать онлайн. Более десяти камер разместят по всему периметру побережья Полябты. Двухдневный стриминг запустят в местных социальных сетях.

Видео из telegram-канала «Реальный Губер»

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Телеведущий Дмитрий Губерниев приехал в Салехард. На Дне оленевода он традиционно будет комментировать гонки на оленьих упряжках, о приезде рефери сообщил в своих соцсетях. «Мальчишки и девчонки — всем привет! Уже в Салехарде, готовимся ко Дню оленевода — завтра мощная трансляция из комментаторского чума», — рассказал Губерниев в своем telegram-канале «Реальный Губер». Ранее URA.RU сообщало, что День оленевода в Салехарде будут транслировать онлайн. Более десяти камер разместят по всему периметру побережья Полябты. Двухдневный стриминг запустят в местных социальных сетях. Видео из telegram-канала «Реальный Губер»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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