Президент США Дональд Трамп примет меры в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского, если будут собраны доказательства того, что ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа» после соглашения о прекращении взаимных ударов по энергетике между Россией, США и Украиной. Об этом в интервью URA.RU сказал политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Если будет достоверно установлено, что Украина не выполняет договоренности, причастна к провокациям такого рода, то со стороны Соединенных Штатов можно ожидать жесткую реакцию, вплоть до прекращения любой помощи Киеву. Трамп может отреагировать ужесточением позиции в переговорном процессе по украинскому урегулированию»,— предположил эксперт.
Для сбора информации США могут использовать спутниковую разведку или другие инструменты мониторинга соблюдения перемирия. По его словам, если Вашингтон сможет предъявить обвинения, у него достаточно инструментов, чтобы обуздать своего сателлита. Зеленскому лучше не злить Трампа, «как показал предыдущий опыт», резюмировал Кортунов.
Президент России Владимир Путин и его коллега Дональд Трамп 18 марта во второй раз с начала года созвонились и обсудили шаги по достижению мира на Украине и налаживанию двусторонних отношений. Глава российского государства поддержал инициативу американского коллеги о временном, на период 30 дней, взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры между участниками украинского конфликта. Владимир Зеленский спустя некоторое время тоже выступил за эту инициативу, но затем украинская армия грубо нарушила договоренность, подорвав газоизмерительную станцию «Суджа» на территории Курской области. СК России после провокации ВСУ завёл дело о теракте.
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