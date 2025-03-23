23 марта 2025
22 марта 2025

Фигурант дела о махинациях с землей в мэрии курганского округа вышел из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отпустил фигуранта громкого курганского дела из-под стражи
Суд отпустил фигуранта громкого курганского дела из-под стражи Фото:
новость из сюжета
Аресты курганских чиновников

В Кургане обвиняемый в махинациях с землей фермер Атом Симонян отпущен из-под стражи. Мужчина ранее был задержан и арестован по делу о пособничестве в злоупотреблении властью. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«В деле экс-чиновника мэрии Варгашинского округа Евгения Казакова по земельным участкам случилось неожиданное — после рассмотрения жалобы был отпущен из СИЗО фермер Атом Симонян», — рассказали источники. Фигуранту уголовного дела отменили меру пресечения и выпустили из-под стражи.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу областного суда. В организации подтвердили информацию и сообщили, что мера пресечения гражданину Симоняну в виде содержания под стражей заменена на запрет определенных действий.

Источники редакции предполагают, что снятие ограничений связано с задержанием курганского хлебопроизводителя Вардана Саргисяна. «Вероятно, фермер начал сотрудничать со следствием и дал показания», — говорят они. Они полагают, что освобождение варгашинского фермера может быть связано с задержанием бизнесмена в Кургане. Также они утверждают, что Симоняну запрещено общаться с Саргисяном и другими фигурантами. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Варгашинском округе были арестованы двое мужчин. Один являлся экс-чиновником администрации, отвечавшим за сельское хозяйство. Второй был фермером, на которого якобы оформлялись субсидии и разрешения. Оба были помещены в СИЗО по уголовным обвинениям. Третий фигурант, Вардан Саргисян, был задержан и помещен под стражу позднее.

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В Кургане обвиняемый в махинациях с землей фермер Атом Симонян отпущен из-под стражи. Мужчина ранее был задержан и арестован по делу о пособничестве в злоупотреблении властью. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «В деле экс-чиновника мэрии Варгашинского округа Евгения Казакова по земельным участкам случилось неожиданное — после рассмотрения жалобы был отпущен из СИЗО фермер Атом Симонян», — рассказали источники. Фигуранту уголовного дела отменили меру пресечения и выпустили из-под стражи. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу областного суда. В организации подтвердили информацию и сообщили, что мера пресечения гражданину Симоняну в виде содержания под стражей заменена на запрет определенных действий. Источники редакции предполагают, что снятие ограничений связано с задержанием курганского хлебопроизводителя Вардана Саргисяна. «Вероятно, фермер начал сотрудничать со следствием и дал показания», — говорят они. Они полагают, что освобождение варгашинского фермера может быть связано с задержанием бизнесмена в Кургане. Также они утверждают, что Симоняну запрещено общаться с Саргисяном и другими фигурантами.  Ранее URA.RU сообщало, что в Варгашинском округе были арестованы двое мужчин. Один являлся экс-чиновником администрации, отвечавшим за сельское хозяйство. Второй был фермером, на которого якобы оформлялись субсидии и разрешения. Оба были помещены в СИЗО по уголовным обвинениям. Третий фигурант, Вардан Саргисян, был задержан и помещен под стражу позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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