Киркоров выложил трогающие за душу фотографии с похорон отца

После прошедших на Троекуровском кладбище в Москве похорон народного артиста России Бедроса Киркорова его сын Филипп выложил фотографии с церемонии прощания и скорбящими. Кадры певец выложил в своем telegram-канале без комментариев. Подписчики артиста под постами начали выражать соболезнования.
На похороны Филипп пришел в траурном костюме. С собой он взял детей, которые несли букеты белых роз. На прощании с Бедросом Киркоровым пришли также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Григорий Лепс, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и многие другие.
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