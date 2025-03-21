21 марта 2025

Киркоров выложил трогающие за душу фотографии с похорон отца

Филипп Киркоров показал кадры с похорон отца
© Служба новостей «URA.RU»
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На похороны отца Филипп Киркоров пришел с детьми
На похороны отца Филипп Киркоров пришел с детьми Фото:

После прошедших на Троекуровском кладбище в Москве похорон народного артиста России Бедроса Киркорова его сын Филипп выложил фотографии с церемонии прощания и скорбящими. Кадры певец выложил в своем telegram-канале без комментариев. Подписчики артиста под постами начали выражать соболезнования.

На похороны Филипп пришел в траурном костюме. С собой он взял детей, которые несли букеты белых роз. На прощании с Бедросом Киркоровым пришли также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Григорий Лепс, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и многие другие.

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После прошедших на Троекуровском кладбище в Москве похорон народного артиста России Бедроса Киркорова его сын Филипп выложил фотографии с церемонии прощания и скорбящими. Кадры певец выложил в своем telegram-канале без комментариев. Подписчики артиста под постами начали выражать соболезнования. На похороны Филипп пришел в траурном костюме. С собой он взял детей, которые несли букеты белых роз. На прощании с Бедросом Киркоровым пришли также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Григорий Лепс, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и многие другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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