Новые власти Сирии просят Россию сдать им Асада

Al Arabiya: лидер Сирии аш-Шараа потребовал от России выдать Башара Асада
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Ахмед аш-Шараа обратился к России с просьбой по поводу Башара Асада (на фото)
Ахмед аш-Шараа обратился к России с просьбой по поводу Башара Асада (на фото) Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России Владимира Путина выдать бывшего главу республики Башара Асада для суда в Дамаске. Об этом сообщили источники телеканала Al Arabiya.

«Ахмед аш-Шараа потребовал от Владимира Путина выдать Башара Асада Дамаску для суда», — говорится в заявлении Al Arabiya, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter). При этом дополнительных подробностей о реакции России или возможных последствиях этого требования в сообщении не приводится.

В ноябре 2024 года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали обширное наступление против сил сирийского правительства, результатом которого стало их вхождение в Дамаск 8 декабря. Столицу захватили повстанцы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России). В результате чего Башар Асад покинул страну и подал в отставку. Экс-президент нашел убежище в Москве с членами своей семьи. 29 января Ахмед аш-Шараа был назначен президентом Сирии на период проведения переходных процессов в стране. Тогда же он потребовал от России выдать Асада Дамаску. Кремль на тот момент отказался комментировать эту просьбу.

20 марта Путин направил послание аш-Шараа, поддержав усилия по стабилизации Сирии на фоне столкновений. Кремль подтвердил готовность к взаимодействию с Сирией для укрепления дружественных отношений.

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Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России Владимира Путина выдать бывшего главу республики Башара Асада для суда в Дамаске. Об этом сообщили источники телеканала Al Arabiya. «Ахмед аш-Шараа потребовал от Владимира Путина выдать Башара Асада Дамаску для суда», — говорится в заявлении Al Arabiya, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter). При этом дополнительных подробностей о реакции России или возможных последствиях этого требования в сообщении не приводится. В ноябре 2024 года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали обширное наступление против сил сирийского правительства, результатом которого стало их вхождение в Дамаск 8 декабря. Столицу захватили повстанцы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России). В результате чего Башар Асад покинул страну и подал в отставку. Экс-президент нашел убежище в Москве с членами своей семьи. 29 января Ахмед аш-Шараа был назначен президентом Сирии на период проведения переходных процессов в стране. Тогда же он потребовал от России выдать Асада Дамаску. Кремль на тот момент отказался комментировать эту просьбу. 20 марта Путин направил послание аш-Шараа, поддержав усилия по стабилизации Сирии на фоне столкновений. Кремль подтвердил готовность к взаимодействию с Сирией для укрепления дружественных отношений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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