21 марта 2025

Ремонтировать здание осыпающейся мэрии Кургана начнут в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие элементы здания мэрии сильно обветшали
Многие элементы здания мэрии сильно обветшали Фото:

В Кургане в 2025 году приступят к ремонту здания мэрии, с которого осыпается штукатурка, а местами выпала и кирпичная кладка. Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально».

«Многие элементы объекта культурного наследия — здания горадминистрации, входящего в состав градостроительного ансамбля „Центральная площадь города Кургана“, за прошедшие годы подверглись значительному разрушению. Учитывая это, была разработана проектно-сметная документация, что позволит в текущем году администрации города приступить к работам по ремонту», — сообщается в telegram-канале.

В 2025 году планируется починить крышу и фасад здания. Затем перейдут к ремонту других элементов.

Ранее URA.RU сообщало о ремонте спортивных объектов в Кургане. В 2025 году планируется провести работы в спортивном комплексе «Медведь», который был передан в собственность города Курганским машиностроительным заводом.

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В Кургане в 2025 году приступят к ремонту здания мэрии, с которого осыпается штукатурка, а местами выпала и кирпичная кладка. Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально». «Многие элементы объекта культурного наследия — здания горадминистрации, входящего в состав градостроительного ансамбля „Центральная площадь города Кургана“, за прошедшие годы подверглись значительному разрушению. Учитывая это, была разработана проектно-сметная документация, что позволит в текущем году администрации города приступить к работам по ремонту», — сообщается в telegram-канале. В 2025 году планируется починить крышу и фасад здания. Затем перейдут к ремонту других элементов. Ранее URA.RU сообщало о ремонте спортивных объектов в Кургане. В 2025 году планируется провести работы в спортивном комплексе «Медведь», который был передан в собственность города Курганским машиностроительным заводом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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