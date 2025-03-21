Ремонтировать здание осыпающейся мэрии Кургана начнут в 2025 году

В Кургане в 2025 году приступят к ремонту здания мэрии, с которого осыпается штукатурка, а местами выпала и кирпичная кладка. Об этом сообщает telegram-канал «Курганская область официально».
«Многие элементы объекта культурного наследия — здания горадминистрации, входящего в состав градостроительного ансамбля „Центральная площадь города Кургана“, за прошедшие годы подверглись значительному разрушению. Учитывая это, была разработана проектно-сметная документация, что позволит в текущем году администрации города приступить к работам по ремонту», — сообщается в telegram-канале.
В 2025 году планируется починить крышу и фасад здания. Затем перейдут к ремонту других элементов.
Ранее URA.RU сообщало о ремонте спортивных объектов в Кургане. В 2025 году планируется провести работы в спортивном комплексе «Медведь», который был передан в собственность города Курганским машиностроительным заводом.
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