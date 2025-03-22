Ким Чен Ын пообещал помогать Путину, что бы ни случилось

Северная Корея будет неизменно поддерживать Россию в проведении военной операции на Украине. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с секретарем совета безопасности России Сергеем Шойгу.
Северокорейский лидер поддержал РФ в проведении СВО. «Проводимая российской армией и народом спецоперация является демонстрацией их несокрушимой силы, патриотизма и дела справедливости, а твердый выбор и непоколебимая воля правительства Корейской Народно-Демократической Республики — неизменно поддерживать борьбу России по защите своего государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности в будущем», — сообщает северокорейское агентство «Нодон синмун» со ссылкой на слова Ким Чен Ына.
Во время встречи в Пхеньяне Ким Чен Ын и Сергей Шойгу также обсудили региональные и международные проблемы, подчеркнув важность стратегического партнерства между двумя странами. Глава Северной Кореи также подтвердил готовность следовать договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенному между странами в июне 2024 года
Ранее Шойгу прибыл с визитом в Пхеньян. У секретаря совета безопасности РФ были запланированы переговоры не только с Ким Чен Ыном и с другими высокопоставленными чиновниками республики.
Еще 21 марта Шойгу встретился с северокорейским лидером и передал ему послание от президента России Владимира Путина. Он заявил, что глава РФ уделяет особое внимание выполнению договоренностей, достигнутых с лидером КНДР
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