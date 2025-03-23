Российские военные освободили село Срибное в ДНР: карта спецоперации на 23 марта

Российские военные взяли под контроль село Срибное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Там добавили, что операция выполнялась подразделениями группировки войск «Центр».
В Белгородской области России из-за активности ВСУ проведена массовая эвакуация жителей. В Запорожской области российские войска успешно провели операцию против укрепленных пунктов ВСУ. В то же время, в пяти областях Украины объявлена воздушная тревога, а над территорией России перехвачено 59 украинских дронов. Главное о специальной военной операции на Украине — в материале URA.RU.
Киевская область
Нанесен удар по складам с боеприпасами в Обуховском районе Киевской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева. «Одно попадание в Обуховском районе, в складские помещения с БК. Прилетело в 22.40 (мск) в 8.00 утра еще горело, но уже не детонировало», — заявил Лебедев.
ВС РФ также нанесли удар в районе аэродрома в Борисполе Киевской области по подразделению спецназа ВСУ. Также военные атаковали территорию, где располагались украинские военные и их производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Бровары — четыре попадания. Одно в пункт временной дислокации со свежими натренированными бандеровцами, недалеко от тренировочного полигона, еще одно — в небольшой цех, где собирали БПЛА», — рассказал Лебедев.
Белгородская область
Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области сохраняется напряженной из-за активности ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков через свой Telegram-канал. Он указал, что большая часть жителей района уже эвакуирована в безопасные места. По словам губернатора, есть случаи, когда люди по полям возвращаются в свои дома.
Запорожская область
Министерство обороны России сообщает о успешной операции военнослужащего из штурмовой группы 58-й армии группировки «Днепр», проходившей в Запорожской области. Севернее от населенного пункта Работино солдат с позывным «Препод» самостоятельно уничтожил два укрепленных пункта ВСУ, применив противотанковые мины. Благодаря этому действию, гвардейский мотострелковый полк смог осуществить захват и очистку опорного пункта ВСУ, что способствовало продолжению операции по вытеснению противника в направлении Орехова. В ведомстве высоко оценили героизм и решимость военнослужащего, что принесло значительные тактические преимущества.
Тревога в Украине
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Ранее аналогичные предупреждения были объявлены в Сумской и Харьковской областях.
Над российскими регионами перехвачено 59 дронов ВСУ
В ночь на 23 марта российские средства ПВО над несколькими регионами уничтожили беспилотные летательные аппараты, направленные ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
ВСУ атаковали несколько российских регионов перед запланированными переговорами между Украиной и США, беседа пройдет сегодня, 23 марта, в Эр-Рияде. Так, над Ростовской областью было перехвачено 29 БПЛА, 20 — над территорией Астраханской области. По три беспилотника были перехвачены в Воронежской и Волгоградской областях. Также над территорией Республики Крым сбиты два БПЛА, и по одному беспилотнику было уничтожено в Курской и Саратовской областях.
Сегодня утром, около 8:00 по московскому времени, средства противовоздушной обороны успешно уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Минобороны РФ.
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