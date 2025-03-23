В Екатеринбурге дешевеет жилье на «вторичке» после рекордных значений

В Екатеринбурге начали снижаться цены на вторичное жилье, хотя еще в начале марта один квадратный метр стоил рекордных 127,5 тысяч рублей в среднем. Аналитику публикует Уральская палата недвижимости.
К 17 марта стоимость составила 127,2 тысяч рублей в среднем за один квадратный метр. Таким образом, с начала марта стоимость упала на 0,23%. Однако за три месяца 2025 года цена выросла на 3,11%.
По данным на 3 марта, квартиры на вторичном рынке стоили в среднем 127,5 тысяч рублей за квадратный метр, самая дорогая недвижимость продавалась в центре города — 178,3 тысяч рублей за «квадрат».
Еще в январе цена «квадрата» составляла 124,8 тысяч рублей в среднем, но уже тогда была рекордной, в конце февраля это значение вновь изменилось, а самый пик пришелся на начало марта. Тогда же квартиры в центре стоили 173,4 тысяч рублей в среднем за квадратный метр.
Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека на вторичное жилье начала действовать в 36 городах Свердловской области. Екатеринбург в этот список не вошел.
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