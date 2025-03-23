23 марта 2025

В Екатеринбурге дешевеет жилье на «вторичке» после рекордных значений

В Екатеринбурге вторичное жилье подешевело на 0,23% с начала марта
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года стоимость вторичного жилья выросла на 3,11%
С начала года стоимость вторичного жилья выросла на 3,11% Фото:

В Екатеринбурге начали снижаться цены на вторичное жилье, хотя еще в начале марта один квадратный метр стоил рекордных 127,5 тысяч рублей в среднем. Аналитику публикует Уральская палата недвижимости. 

К 17 марта стоимость составила 127,2 тысяч рублей в среднем за один квадратный метр. Таким образом, с начала марта стоимость упала на 0,23%. Однако за три месяца 2025 года цена выросла на 3,11%. 

По данным на 3 марта, квартиры на вторичном рынке стоили в среднем 127,5 тысяч рублей за квадратный метр, самая дорогая недвижимость продавалась в центре города — 178,3 тысяч рублей за «квадрат».

Еще в январе цена «квадрата» составляла 124,8 тысяч рублей в среднем, но уже тогда была рекордной, в конце февраля это значение вновь изменилось, а самый пик пришелся на начало марта. Тогда же квартиры в центре стоили 173,4 тысяч рублей в среднем за квадратный метр.

Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека на вторичное жилье начала действовать в 36 городах Свердловской области. Екатеринбург в этот список не вошел. 

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В Екатеринбурге начали снижаться цены на вторичное жилье, хотя еще в начале марта один квадратный метр стоил рекордных 127,5 тысяч рублей в среднем. Аналитику публикует Уральская палата недвижимости.  К 17 марта стоимость составила 127,2 тысяч рублей в среднем за один квадратный метр. Таким образом, с начала марта стоимость упала на 0,23%. Однако за три месяца 2025 года цена выросла на 3,11%.  По данным на 3 марта, квартиры на вторичном рынке стоили в среднем 127,5 тысяч рублей за квадратный метр, самая дорогая недвижимость продавалась в центре города — 178,3 тысяч рублей за «квадрат». Еще в январе цена «квадрата» составляла 124,8 тысяч рублей в среднем, но уже тогда была рекордной, в конце февраля это значение вновь изменилось, а самый пик пришелся на начало марта. Тогда же квартиры в центре стоили 173,4 тысяч рублей в среднем за квадратный метр. Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека на вторичное жилье начала действовать в 36 городах Свердловской области. Екатеринбург в этот список не вошел. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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