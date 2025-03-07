Челябинские слухи: депутаты ловят наркомана

О реорганизации ГКУ, судьбе генерала Росгвардии и аресте «за огурцы». Выпуск 1114

07 марта 2025 в 17:42 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский истеблишмент обсуждает персоналии избирательного штаба ЕР и грядущий скандал в проблемном округе. В Чесме говорят о проблемах с силовиками главы района Татьяны Жморщук. Начальник управления Росгвардии нашел себе занятие после отставки. Аресты в мэрии Троицка объясняют предвыборными интригами, а депутаты собрания города-спутника Челябинска вычисляют, кто из них попался силовикам на тяжелых наркотиках. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер сделал как в Москве Алексей Текслер существенно расширил полномочия челябинского минфина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продолжают обсуждать подоплеку включения Главного контрольного управления (ГКУ) в структуру регионального минфина. Между тем, губернатор Алексей Текслер всего лишь поступил по аналогии с федеральным правительством. «За Минфином РФ закреплены контрольные функции, так что ничего нового в слиянии областного финансового ведомства с ГКУ по большому счету нет. Более того, сейчас рассматривается вариант с еще большим усилением регионального минфина — ему могут передать функции госзакупок», — говорят в коридорах власти. Несостоявшийся министр займется инвестициями в Челябинской области По слухам, в региональном правительстве подобрали кандидата на пост руководителя АО «Корпорация развития Челябинской области». Эта структура займется созданием инфраструктуры Особой экономической зоны и привлечением резидентов для запуска в ней кластера современных роботизированных производств, развитием Парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка» и сопровождением инвесторов по принципу «единого окна». «Говорят, что корпорацию возглавит Ирина Новикова. До 2021 года она была гендиректором ГУП „Продовольственная корпорация Челябинской области“. Затем была замглавы „Челябинской Рублевки“ — пригородного Сосновского района. Поговаривали, что она уедет министром в Запорожскую область, но бывший челябинский вице-губернатор Ирина Гехт слишком быстро покинула пост главы правительства Запорожья», — судачат любители слухов. ЕР ждет стратегии своих выдвиженцев… Вице-губернатор Роман Воллерт лично будет курировать выборы в челябинский парламент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что челябинские лидеры «Единой России» встретились с потенциальными кандидатами на выдвижение в одномандатных округах. И поставили первую задачу будущим региональным парламентариям. «Основным спикером выступил вице-губернатор Роман Воллерт, который, как и предполагалось, будет курировать эти выборы. Он сделал акцент на ключевых моментах предстоящей кампании и важности слаженной работы на всех ее этапах. А пока всем претендентам необходимо разработать стратегию своих выборных кампаний. С 17 по 21 марта они должны, совместно со своими политтехнологами, представить их штабу», — рассказывают инсайдеры. …и сформировала штаб Сам штаб, утверждают источники в партийных кругах, уже сформирован. Причем входят в него весьма высокопоставленные лица. «Руководит штабом курирующий внутреннюю политику вице-губернатор Роман Воллерт. Его заместители — спикер заксобрания области Олег Гербер и советник Воллерта, руководитель ЦОМ Антон Громыко. Последний будет руководить аппаратом штаба, что вполне ожидаемо после успешного администрирования выборов в гордуму Челябинска в сентябре прошлого года», — говорят в кулуарах. «Иногда они возвращаются…» Челябинские политэлиты обсуждают возвращение Василия Журко Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Говорят, что на днях Челябинск посетил экс-депутат Госдумы Василий Журко. Он представлял Челябинскую область в парламенте страны с 2011 по 2016 годы во фракции ЛДПР. «Журко провел в регионе ряд встреч. По слухам, приезд бывшего парламентария в столицу Южного Урала накануне выборов в заксобрание не случаен. Время вскроет все карты и обозначит истинную цель этого визита», — говорят инсайдеры. Эсерка и экс-коммунист сойдутся в схватке за мандат заксобрания Слухи о походе в областное заксобрание экс-депутата гордумы Челябинска и Эльдара Гильмутдинова обрастают новыми подробностями. Поговаривают, что «Справедливая Россия» уже подобрала «противоядие». «Гильмутдинов пойдет на выборы по округу №12 уже как сторонник ЕР. Это резко усиливает возможности его поддержки. Эсеры, якобы, готовы сделать свой ход: сделать его соперницей действующего депутата гордумы Анну Мадаминову. Позиции „Справедливой России“ в округе и без того сильны, на что наложится еще и известность Мадаминовой, уже несколько депутатских сроков активно работавшей с избирателями», — утверждают инсайдеры. Юрий Панов «проявился» в Челябинске… Юрия Панова не спешат списывать со счетов ни сторонники, ни противники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поговаривают, что в публичное пространство Челябинска начинает возвращаться экс-депутат гордумы Юрий Панов. Что вызывает пересуды среди местных политэлит. «Панов пропал после визитов силовиков в МУП „ПОВВ“, когда к нему возникли вопросы. Потом нашелся на СВО, но затем пропал из виду и там. И вот теперь начали появляться фотографии экс-депутата в пабликах, близких к нему. А недавно в Челябинск приезжал его помощник, встречался с председателями КТОСов в избирательном округе — зачем?» — судачат в кулуарах. …и угрожает стать проблемой для ЕР,… Сплетники всерьез рассуждают о том, что экс-депутат гордумы Юрий Панов собирается вернуться в челябинскую политику. Благо, позабыть его не успели. «Есть мнение, что Панов может пойти на выборы в заксобрание области. Статус участника СВО (пусть и неоднозначный) у него появился, а средства и раньше были. По крайней мере, его помощник встречался с активистами-жилищниками во вполне определенной локации — в границах округа №10, бывшего Каштакского). Он ему достаточно известен, поскольку включает часть Металлургического района», — рассуждают в политических кругах. …осталось выбрать флаг Всех потенциальных оппозиционеров «по умолчанию» спешат записать в «Справедливую Россию» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главной проблемой Панова слухачи считают отсутствие политической силы, под флагом которой он мог бы выдвинуться в областной парламент. Но есть мнение, что проблема решаема. «Понятно, что шансы самовыдвиженца, даже вполне обеспеченного, невелики. И что, разругавшись до суда с родной „Единой Россией“, Панов даже на праймериз заявиться не сможет, особенно с учетом судимости. Но предложить себя справедливороссам как „правдоруба и таран“ против кандидата-одномандатника от ЕР — почему бы нет? Тем более, что Панов может и кампанию профинансировать», — шепчутся в коридорах власти. Мэрия режет «карьерные» перспективы экс-главы Челябинска Давыдова Говорят, что перспективы проекта экс-руководителя администрации Челябинска Сергея Давыдова все хуже. И возле Изумрудного карьера вряд ли появится многоэтажный дом, который решил построить бывший сити-менеджер, а ныне бизнесмен. «Якобы разрешение на строительство стало одним из последних документов, на которые перед сдачей полномочий мэра „дала добро“ Наталья Котова. А вопросов к проекту слишком много. Например, там отсутствует канализация, к которой нужно подключать многоэтажку. А вокруг частные дома, которые питаются водой из пробуренных скважин — что станет с водоносным слоем, если начать там строительство канализационных сетей? В общем, дополнительная экспертиза, которую сейчас начала мэрия, вряд ли разблокирует поставленный на паузу проект Давыдова», — утверждают инсайдеры. Челябинские главы завидуют новичку Павел Титов успел зарекомендовать себя на посту мэра Карабаша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководители муниципалитетов начали завидовать недавно избранному мэру Карабаша Павлу Титову. Повод — хорошее отношение областных властей. «Титов очень быстро оказался на хорошем счету. А объяснение простое: очень быстро вписался в повестку и впрягся в работу. Даже для опытных чиновников это было бы очень хорошим показателем. Отсюда и отношение», — поясняют в коридорах власти. Жморщук делает хорошую мину при плохой игре,… Первые лица Чесменского района оживленно обсуждают очередной ход, сделанный главой Татьяной Жморщук. И гадают, вернется ли она на работу или правы слухачи, предрекающие ей досрочную отставку. «Формально Жморщук в отпуске до 3 апреля. В личных беседах она утверждает, что ее увольнения недоброжелатели не дождутся. Больше того, и после преобразования района в округ она останется руководителем муниципалитета», — шепчутся сплетники. …а силовики не обращают на это внимания Силовики не теряют интереса к происходящему в Чесменском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Но, поговаривают, есть признаки того, что оптимизм Татьяны Жморщук — попытка сделать хорошую мину при плохой игре. И дай бог, чтобы для нее все завершилось лишь отставкой. «По слухам, 3 марта Жморщук видели в Троицке, и не где-нибудь, а возле межрайнного отдела СКР, за которым закреплен Чесменский район. А на прошлой неделе сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями изымали документы в одном из управлений районной администрации. И сопоставление этих событий ничего хорошего Жморщук как главе муниципалитета не сулит», — судачат в коридорах власти. Экс-мэр Златоуста вернется в политику Ушедший досрочно в отставку мэр Максим Пекарский решил вернуться в политику. Он это сделает в сентябре, когда пройдут выборы. «Пекарского стали часто видеть в городе. Поначалу он говорил, что приехал на встречу с одноклассниками в феврале. Однако время прошло, а Пекарский в Татарстан, где в последнее время работал, возвращаться не спешит. На 23 февраля он посетил родную школу № 90. В ходе встреч отставной градоначальник изучает отношение к себе. Если уровень поддержки его устроит, пойдет-таки на выборы», — обсуждают происходящее в Златоусте. Горлач уйдет из кассационного суда,… Похоже, что перестановки в Седьмом кассационном суде на председателе не закончатся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А летом истекают полномочия Бориса Горлача на посту заместителя председателя Седьмого кассационного суда. И, по слухам, подавать заявление на второй срок он не будет. «Болтают, что Горлач хочет продолжить работу в другом ведомстве. Возможно, это связано с тем, что в мае 2024 года ВККС отказалась ему дать рекомендацию, когда он хотел возглавить Седьмой кассационный суд. И озвученные тогда претензии могут припомнить при попытке заявиться на второй срок», — толкуют в судейских кабинетах. …а в деле Виктора Чистякова кончились судьи Говорят, что в Ашинском горсуде закончились судьи, которые могли бы в третий раз рассмотреть дело бывшего главы района Виктора Чистякова. Сейчас председательствующим по делу выступает судья, специализирующаяся на гражданских делах. «Все судьи Ашинского горсуда уже рассматривали дело Чистякова. По закону один и тот же судья не может дважды рассматривать дело. Судьей по делу экс-главы пришлось назначить Алену Борисюк, специализацией которой являются гражданские дела. Она немного в шоке и пытается вникнуть в дело Чистякова. Но по-хорошему необходимо было менять подсудность», — рассуждают источники. Экс-мэр Троицка погорел на огурцах,… В личной трагедии Александра Виноградова появились комические нотки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что в деле бывшего мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении взяток, появился один интересный и даже смешной факт. Якобы вместе с деньгами экс-градоначальник получал от однофамильца-бизнесмена еще и огурцы. «Водители администрации несколько раз в месяц доставляли пакеты с огурцами непосредственно в мэрию и передавали Виноградову. Помимо овощей в пакетах имелись и деньги. Практически каждый транш сопровождался плодовоовощной продукцией. Так что солений на зиму у Виноградова было предостаточно», — смеются источники. …его заместитель стал жертвой предвыборной интриги,… В Троицке обсуждают продолжающийся погром в мэрии. Вслед за главой Александром Виноградовым за решетку угодил и его заместитель Андрей Андреев, который руководил городом в промежутке между арестом Виноградова и избранием Дмитрия Гатова. Многие считают, что это неспроста. «Осенью в Троицке пройдут выборы в городское собрание. И многие считают, что сейчас идет максимальное ослабление нынешних элит. Есть мнение, что Андреева якобы сдали силовикам с подачи братьев Зайцевых, ранее засвеченных в криминале. Мол, они поведут в собрание свой пул кандидатов и последовательно выводят из игры „виноградовскую“ команду», — поговаривают в кулуарах. …которую мог бы предвидеть Свое уголовное дело замглавы Троицка Андрей Андреев буквально «поднял с земли» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говоря о фиаско троицкого вице-мэра Андреева, местные элиты сходятся на том, что оно было предсказуемо. Мол, все дело в личности взяткодателя. «По версии следствия, Андреев получил деньги за назначение администратором парка культуры и отдыха имени Томина от Валерия Горина. В свое время он был лидером местной организации эсеров, пытался избраться в депутаты и попался на представленном в избирком дипломе о высшем образовании. К этому моменту в бэкграунде Горина уже были две погашенные судимости. Даже если Горина подвели к Андрееву не с подачи Зайцевых, кем надо быть, чтобы связаться с таким человеком?» — удивляются сплетники. Копейские депутаты дистанцируются от «врага народа»… Говорят, после ареста за взяточничество директора «Городской службы заказчика» Тимура Яхина местные депутаты начали массово чистить свои аккаунты в соцсетях. Они удаляют совместные фото с Яхиным. «Яхин до назначения в ГСЗ работал директором „Спортивных сооружений Копейска“, да и сам играл в хоккей в любительской команде. Понятно, что появлялся на спортивных праздниках, которые часто посещали и депутаты горсобрания. Естественно, делалась масса совместных фотографий, которые затем выкладывались в соцсетях. Учитывая приближающиеся выборы, после ареста Яхина многие депутаты спешат избавиться от этих, теперь уже компрометирующих снимков», — сообщает источник. …и ищут наркомана в своих рядах Полиция задержала «на горячем» одного из копейских народных избранников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Говорят, что депутатский корпус Копейска потряс слух, что кто-то из народных избранников попался с наркотиками силовикам. Сейчас депутаты присматриваются друг к другу, пытаясь вычислить любителя «запрещенки» и вовремя от него дистанцироваться. «Кто бы это ни был — „шифруется“ он тщательно. Тем более, что попался народный избранник не в Копейске, а вообще за пределами региона. И сейчас то ли надеется выкрутиться, то ли просто оттягивает скандальный конец», — рассказал источник. Главный росгвардеец области нашел себя в бизнесе Челябинские элиты долго обсуждали, чем займется в отставке бывший начальник управления Росгвардии по региону Александр Ясинский. И вот, наконец, туман рассеялся. «Ясинского увидели на организованном по инициативе полпреда Артема Жоги форуме „Патриоты Урала“ в Миассе. Оказалось, что он представлял там компанию „Азимут“, владеющую челябинским заводом „Полет“. Это одно из крупнейших предприятий радиотехнической отрасли, производящее аэродромное и радиолокационное оборудование. Вполне подходящая компания для экс-силовика», — рассуждают в бизнес-кругах. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский истеблишмент обсуждает персоналии избирательного штаба ЕР и грядущий скандал в проблемном округе. В Чесме говорят о проблемах с силовиками главы района Татьяны Жморщук. Начальник управления Росгвардии нашел себе занятие после отставки. Аресты в мэрии Троицка объясняют предвыборными интригами, а депутаты собрания города-спутника Челябинска вычисляют, кто из них попался силовикам на тяжелых наркотиках. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер сделал как в Москве В Челябинске продолжают обсуждать подоплеку включения Главного контрольного управления (ГКУ) в структуру регионального минфина. Между тем, губернатор Алексей Текслер всего лишь поступил по аналогии с федеральным правительством. «За Минфином РФ закреплены контрольные функции, так что ничего нового в слиянии областного финансового ведомства с ГКУ по большому счету нет. Более того, сейчас рассматривается вариант с еще большим усилением регионального минфина — ему могут передать функции госзакупок», — говорят в коридорах власти. Несостоявшийся министр займется инвестициями в Челябинской области По слухам, в региональном правительстве подобрали кандидата на пост руководителя АО «Корпорация развития Челябинской области». Эта структура займется созданием инфраструктуры Особой экономической зоны и привлечением резидентов для запуска в ней кластера современных роботизированных производств, развитием Парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка» и сопровождением инвесторов по принципу «единого окна». «Говорят, что корпорацию возглавит Ирина Новикова. До 2021 года она была гендиректором ГУП „Продовольственная корпорация Челябинской области“. Затем была замглавы „Челябинской Рублевки“ — пригородного Сосновского района. Поговаривали, что она уедет министром в Запорожскую область, но бывший челябинский вице-губернатор Ирина Гехт слишком быстро покинула пост главы правительства Запорожья», — судачат любители слухов. ЕР ждет стратегии своих выдвиженцев… Говорят, что челябинские лидеры «Единой России» встретились с потенциальными кандидатами на выдвижение в одномандатных округах. И поставили первую задачу будущим региональным парламентариям. «Основным спикером выступил вице-губернатор Роман Воллерт, который, как и предполагалось, будет курировать эти выборы. Он сделал акцент на ключевых моментах предстоящей кампании и важности слаженной работы на всех ее этапах. А пока всем претендентам необходимо разработать стратегию своих выборных кампаний. С 17 по 21 марта они должны, совместно со своими политтехнологами, представить их штабу», — рассказывают инсайдеры. …и сформировала штаб Сам штаб, утверждают источники в партийных кругах, уже сформирован. Причем входят в него весьма высокопоставленные лица. «Руководит штабом курирующий внутреннюю политику вице-губернатор Роман Воллерт. Его заместители — спикер заксобрания области Олег Гербер и советник Воллерта, руководитель ЦОМ Антон Громыко. Последний будет руководить аппаратом штаба, что вполне ожидаемо после успешного администрирования выборов в гордуму Челябинска в сентябре прошлого года», — говорят в кулуарах. «Иногда они возвращаются…» Говорят, что на днях Челябинск посетил экс-депутат Госдумы Василий Журко. Он представлял Челябинскую область в парламенте страны с 2011 по 2016 годы во фракции ЛДПР. «Журко провел в регионе ряд встреч. По слухам, приезд бывшего парламентария в столицу Южного Урала накануне выборов в заксобрание не случаен. Время вскроет все карты и обозначит истинную цель этого визита», — говорят инсайдеры. Эсерка и экс-коммунист сойдутся в схватке за мандат заксобрания Слухи о походе в областное заксобрание экс-депутата гордумы Челябинска и Эльдара Гильмутдинова обрастают новыми подробностями. Поговаривают, что «Справедливая Россия» уже подобрала «противоядие». «Гильмутдинов пойдет на выборы по округу №12 уже как сторонник ЕР. Это резко усиливает возможности его поддержки. Эсеры, якобы, готовы сделать свой ход: сделать его соперницей действующего депутата гордумы Анну Мадаминову. Позиции „Справедливой России“ в округе и без того сильны, на что наложится еще и известность Мадаминовой, уже несколько депутатских сроков активно работавшей с избирателями», — утверждают инсайдеры. Юрий Панов «проявился» в Челябинске… Поговаривают, что в публичное пространство Челябинска начинает возвращаться экс-депутат гордумы Юрий Панов. Что вызывает пересуды среди местных политэлит. «Панов пропал после визитов силовиков в МУП „ПОВВ“, когда к нему возникли вопросы. Потом нашелся на СВО, но затем пропал из виду и там. И вот теперь начали появляться фотографии экс-депутата в пабликах, близких к нему. А недавно в Челябинск приезжал его помощник, встречался с председателями КТОСов в избирательном округе — зачем?» — судачат в кулуарах. …и угрожает стать проблемой для ЕР,… Сплетники всерьез рассуждают о том, что экс-депутат гордумы Юрий Панов собирается вернуться в челябинскую политику. Благо, позабыть его не успели. «Есть мнение, что Панов может пойти на выборы в заксобрание области. Статус участника СВО (пусть и неоднозначный) у него появился, а средства и раньше были. По крайней мере, его помощник встречался с активистами-жилищниками во вполне определенной локации — в границах округа №10, бывшего Каштакского). Он ему достаточно известен, поскольку включает часть Металлургического района», — рассуждают в политических кругах. …осталось выбрать флаг Главной проблемой Панова слухачи считают отсутствие политической силы, под флагом которой он мог бы выдвинуться в областной парламент. Но есть мнение, что проблема решаема. «Понятно, что шансы самовыдвиженца, даже вполне обеспеченного, невелики. И что, разругавшись до суда с родной „Единой Россией“, Панов даже на праймериз заявиться не сможет, особенно с учетом судимости. Но предложить себя справедливороссам как „правдоруба и таран“ против кандидата-одномандатника от ЕР — почему бы нет? Тем более, что Панов может и кампанию профинансировать», — шепчутся в коридорах власти. Мэрия режет «карьерные» перспективы экс-главы Челябинска Давыдова Говорят, что перспективы проекта экс-руководителя администрации Челябинска Сергея Давыдова все хуже. И возле Изумрудного карьера вряд ли появится многоэтажный дом, который решил построить бывший сити-менеджер, а ныне бизнесмен. «Якобы разрешение на строительство стало одним из последних документов, на которые перед сдачей полномочий мэра „дала добро“ Наталья Котова. А вопросов к проекту слишком много. Например, там отсутствует канализация, к которой нужно подключать многоэтажку. А вокруг частные дома, которые питаются водой из пробуренных скважин — что станет с водоносным слоем, если начать там строительство канализационных сетей? В общем, дополнительная экспертиза, которую сейчас начала мэрия, вряд ли разблокирует поставленный на паузу проект Давыдова», — утверждают инсайдеры. Челябинские главы завидуют новичку Руководители муниципалитетов начали завидовать недавно избранному мэру Карабаша Павлу Титову. Повод — хорошее отношение областных властей. «Титов очень быстро оказался на хорошем счету. А объяснение простое: очень быстро вписался в повестку и впрягся в работу. Даже для опытных чиновников это было бы очень хорошим показателем. Отсюда и отношение», — поясняют в коридорах власти. Жморщук делает хорошую мину при плохой игре,… Первые лица Чесменского района оживленно обсуждают очередной ход, сделанный главой Татьяной Жморщук. И гадают, вернется ли она на работу или правы слухачи, предрекающие ей досрочную отставку. «Формально Жморщук в отпуске до 3 апреля. В личных беседах она утверждает, что ее увольнения недоброжелатели не дождутся. Больше того, и после преобразования района в округ она останется руководителем муниципалитета», — шепчутся сплетники. …а силовики не обращают на это внимания Но, поговаривают, есть признаки того, что оптимизм Татьяны Жморщук — попытка сделать хорошую мину при плохой игре. И дай бог, чтобы для нее все завершилось лишь отставкой. «По слухам, 3 марта Жморщук видели в Троицке, и не где-нибудь, а возле межрайнного отдела СКР, за которым закреплен Чесменский район. А на прошлой неделе сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями изымали документы в одном из управлений районной администрации. И сопоставление этих событий ничего хорошего Жморщук как главе муниципалитета не сулит», — судачат в коридорах власти. Экс-мэр Златоуста вернется в политику Ушедший досрочно в отставку мэр Максим Пекарский решил вернуться в политику. Он это сделает в сентябре, когда пройдут выборы. «Пекарского стали часто видеть в городе. Поначалу он говорил, что приехал на встречу с одноклассниками в феврале. Однако время прошло, а Пекарский в Татарстан, где в последнее время работал, возвращаться не спешит. На 23 февраля он посетил родную школу № 90. В ходе встреч отставной градоначальник изучает отношение к себе. Если уровень поддержки его устроит, пойдет-таки на выборы», — обсуждают происходящее в Златоусте. Горлач уйдет из кассационного суда,… А летом истекают полномочия Бориса Горлача на посту заместителя председателя Седьмого кассационного суда. И, по слухам, подавать заявление на второй срок он не будет. «Болтают, что Горлач хочет продолжить работу в другом ведомстве. Возможно, это связано с тем, что в мае 2024 года ВККС отказалась ему дать рекомендацию, когда он хотел возглавить Седьмой кассационный суд. И озвученные тогда претензии могут припомнить при попытке заявиться на второй срок», — толкуют в судейских кабинетах. …а в деле Виктора Чистякова кончились судьи Говорят, что в Ашинском горсуде закончились судьи, которые могли бы в третий раз рассмотреть дело бывшего главы района Виктора Чистякова. Сейчас председательствующим по делу выступает судья, специализирующаяся на гражданских делах. «Все судьи Ашинского горсуда уже рассматривали дело Чистякова. По закону один и тот же судья не может дважды рассматривать дело. Судьей по делу экс-главы пришлось назначить Алену Борисюк, специализацией которой являются гражданские дела. Она немного в шоке и пытается вникнуть в дело Чистякова. Но по-хорошему необходимо было менять подсудность», — рассуждают источники. Экс-мэр Троицка погорел на огурцах,… Говорят, что в деле бывшего мэра Троицка Александра Виноградова, обвиняемого в получении взяток, появился один интересный и даже смешной факт. Якобы вместе с деньгами экс-градоначальник получал от однофамильца-бизнесмена еще и огурцы. «Водители администрации несколько раз в месяц доставляли пакеты с огурцами непосредственно в мэрию и передавали Виноградову. Помимо овощей в пакетах имелись и деньги. Практически каждый транш сопровождался плодовоовощной продукцией. Так что солений на зиму у Виноградова было предостаточно», — смеются источники. …его заместитель стал жертвой предвыборной интриги,… В Троицке обсуждают продолжающийся погром в мэрии. Вслед за главой Александром Виноградовым за решетку угодил и его заместитель Андрей Андреев, который руководил городом в промежутке между арестом Виноградова и избранием Дмитрия Гатова. Многие считают, что это неспроста. «Осенью в Троицке пройдут выборы в городское собрание. И многие считают, что сейчас идет максимальное ослабление нынешних элит. Есть мнение, что Андреева якобы сдали силовикам с подачи братьев Зайцевых, ранее засвеченных в криминале. Мол, они поведут в собрание свой пул кандидатов и последовательно выводят из игры „виноградовскую“ команду», — поговаривают в кулуарах. …которую мог бы предвидеть Говоря о фиаско троицкого вице-мэра Андреева, местные элиты сходятся на том, что оно было предсказуемо. Мол, все дело в личности взяткодателя. «По версии следствия, Андреев получил деньги за назначение администратором парка культуры и отдыха имени Томина от Валерия Горина. В свое время он был лидером местной организации эсеров, пытался избраться в депутаты и попался на представленном в избирком дипломе о высшем образовании. К этому моменту в бэкграунде Горина уже были две погашенные судимости. Даже если Горина подвели к Андрееву не с подачи Зайцевых, кем надо быть, чтобы связаться с таким человеком?» — удивляются сплетники. Копейские депутаты дистанцируются от «врага народа»… Говорят, после ареста за взяточничество директора «Городской службы заказчика» Тимура Яхина местные депутаты начали массово чистить свои аккаунты в соцсетях. Они удаляют совместные фото с Яхиным. «Яхин до назначения в ГСЗ работал директором „Спортивных сооружений Копейска“, да и сам играл в хоккей в любительской команде. Понятно, что появлялся на спортивных праздниках, которые часто посещали и депутаты горсобрания. Естественно, делалась масса совместных фотографий, которые затем выкладывались в соцсетях. Учитывая приближающиеся выборы, после ареста Яхина многие депутаты спешат избавиться от этих, теперь уже компрометирующих снимков», — сообщает источник. …и ищут наркомана в своих рядах Говорят, что депутатский корпус Копейска потряс слух, что кто-то из народных избранников попался с наркотиками силовикам. Сейчас депутаты присматриваются друг к другу, пытаясь вычислить любителя «запрещенки» и вовремя от него дистанцироваться. «Кто бы это ни был — „шифруется“ он тщательно. Тем более, что попался народный избранник не в Копейске, а вообще за пределами региона. И сейчас то ли надеется выкрутиться, то ли просто оттягивает скандальный конец», — рассказал источник. Главный росгвардеец области нашел себя в бизнесе Челябинские элиты долго обсуждали, чем займется в отставке бывший начальник управления Росгвардии по региону Александр Ясинский. И вот, наконец, туман рассеялся. «Ясинского увидели на организованном по инициативе полпреда Артема Жоги форуме „Патриоты Урала“ в Миассе. Оказалось, что он представлял там компанию „Азимут“, владеющую челябинским заводом „Полет“. Это одно из крупнейших предприятий радиотехнической отрасли, производящее аэродромное и радиолокационное оборудование. Вполне подходящая компания для экс-силовика», — рассуждают в бизнес-кругах. 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