Поставившая челябинцам, свердловчанам и курганцам тонны рыбных фальсификатов фирма лишилась права их продавать

Поставившая челябинцам, свердловчанам и курганцам 520,6 тонны рыбного фальсификата компания «Русский рыбный мир» лишилась декларации на данную продукцию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, производитель потерял право выпуска продукции в том виде, как заявлял ранее.
«Компания прекратила действие декларации на продукцию. Предприятие из Московской области произвело фальсифицированную консервированную рыбную продукцию с торговым наименованием „Сайра приморская“. Консервы фактически изготавливались из тихоокеанской сардины (иваси)», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Документы пришлось аннулировать, когда вмешались надзорные органы. Проведя лабораторные анализы, они выяснили, что в банки закатали рыбу с Дальнего Востока. ДНК указал на сардины.
Продукцию в Челябинской области августа 2024 года по февраль 2025 года успели получить 72 хозсубъекта региона. В Свердловской области товар направлялся семи компаниям — всего 512 тонн, в Курганской — трем получателям весом в 1,6 тонны. Часть консервов уже распродана.
В надзорном ведомстве URA.RU сообщили, что продукция безопасна. Однако вводит покупателя в заблуждение.
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