23 марта 2025
22 марта 2025

На Ямале молодоженам вынес кольца динозавр. Видео

Динозавр поздравил молодоженов в Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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В костюме динозавра был знакомый пары (архвное фото)
В костюме динозавра был знакомый пары (архвное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в местном ЗАГСе во время свадебной церемонии молодоженам вынес кольца человек в костюме динозавра. Об этом URA.RU рассказал Ergash Ruzi.

«Необычного гостя на свадебной церемонии заметили в Лабытнанги. В костюме был друг молодоженов, который приехал на важное событие из другого города», — рассказал собеседник.

Ранее URA.RU рассказывало, что первая свадьба на Ямале в 2025 году прошла в Музее вечной мерзлоты. Для заключения брака пара специально приехала из Тюмени, это сделало событие еще более уникальным. 

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В Лабытнанги (ЯНАО) в местном ЗАГСе во время свадебной церемонии молодоженам вынес кольца человек в костюме динозавра. Об этом URA.RU рассказал Ergash Ruzi. «Необычного гостя на свадебной церемонии заметили в Лабытнанги. В костюме был друг молодоженов, который приехал на важное событие из другого города», — рассказал собеседник. Ранее URA.RU рассказывало, что первая свадьба на Ямале в 2025 году прошла в Музее вечной мерзлоты. Для заключения брака пара специально приехала из Тюмени, это сделало событие еще более уникальным. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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