В костюме динозавра был знакомый пары (архвное фото)
В Лабытнанги (ЯНАО) в местном ЗАГСе во время свадебной церемонии молодоженам вынес кольца человек в костюме динозавра. Об этом URA.RU рассказал Ergash Ruzi.
«Необычного гостя на свадебной церемонии заметили в Лабытнанги. В костюме был друг молодоженов, который приехал на важное событие из другого города», — рассказал собеседник.
Ранее URA.RU рассказывало, что первая свадьба на Ямале в 2025 году прошла в Музее вечной мерзлоты. Для заключения брака пара специально приехала из Тюмени, это сделало событие еще более уникальным.
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