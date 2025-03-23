Все девять кандидатов, заявившихся на конкурс по выборам главы Кургана, допущены ко второму этапу. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с аппаратом гордумы. По их словам, после рассмотрения документов отказов никому из претендентов не поступило.
«Собеседования с кандидатами пройдут 4 апреля. За пост мэра продолжают бороться врип главы города Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, студент Егор Ситников, экс-силовик Николай Кондратьев, депутат АнтонРудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко»
Корреспондент URA.RU дозвонился в приемную конкурсной комиссии. В ней журналисту сообщили, что не уполномочены предоставлять уточняющую информацию по данной теме.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. Финальный этап состоится 9 апреля, когда депутаты городской думы должны выбрать нового мэра из числа допущенных к голосованию по итогам индивидуальных собеседований.
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