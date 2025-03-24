Челябинец Сергей «Кратос» Калинин вернулся на шоу «Титаны»

Сергей Калинин (Кратос) из Верхнего Уфалея Челябинской области вернулся в шоу «Титаны» на ТНТ. Это произошло в девятой серии второго сезона шоу, которое транслировали 23 марта. В шоу лучшие атлеты сражаются за звание и приз — десять миллионов рублей.
«В начале новой серии стало известно, что Фаррух Худайбергенов решил покинуть шоу из-за полученной травмы. Свое место он отдал выбывшему в прошлой серии южноуральскому атлету Сергею Калинину», — уточнили организаторы мероприятия.
Неделю назад боец смешанных и кулачных единоборств Сергей Калинин (Кратос) из Верхнего Уфалея покинул шоу, не справившись с испытанием на пилоне. Ранее Кратос, выполняя задание программы, лишился переднего зуба. В первом сезоне он получил травму и был вынужден покинуть проект.
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