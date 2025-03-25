25 марта 2025

«Ничего страшного нет»: маму избитого сына участника СВО пытались отговорить от обращения к врачам

В невьянской школе хотели замять скандал с издевательствами над сыном фронтовика
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе ранее начали прокурорскую проверку
В школе ранее начали прокурорскую проверку Фото:

Мама 11-летнего Димы — мальчика с особенностями развития, избитого в невьянской школе №6 (Свердловская область), — заявила, что руководство школы якобы пыталось отговорить ее от обращения в больницу. Когда она пришла забирать сына, ей сказали, что «происшествие маловероятно», сообщила URA.RU женщина.

На Диму напали в школьном туалете 18 марта. «Директор Бицюта И. Н., классный руководитель Павлос К. И. и школьный психолог, в свою очередь, начали выяснять у зареванного ребенка, что произошло. И после объяснений моего сына сказали, что такое происшествие маловероятно, так как класс находится на карантине, и в туалет их отпускают только во время уроков, а не на переменах. На переменах, со слов классного руководителя, дети не выходят в коридор, а находятся в классе», — написала Полина в обращении к главе областного Фонда «Родительский комитет» Евгению Жабрееву.

По словам Полины, у сына может быть запоздалая или притупленная реакция на боль из-за ряда диагнозов и приема препарата «Фенибут», о чем, как утверждает она, знают и в школе. «Я указала им на наличие травмы и слова ребенка. Директор., глядя на моего сына, сказала, что ничего страшного нет и в больницу обращаться нам незачем, ведь он стоит на своих двоих ногах, а не орет от боли», — сказала женщина.

Ей предложили перевести Диму на индивидуальное обучение и сказали, что с ней свяжется социальный работник. Полина написала на имя директора письменное заявление с требованием разобраться в ситуации, однако директор якобы ответила, что в этом нет необходимости — она осведомлена, а у медика все зафиксировано. «После чего она отодвинула меня в сторону и проследовала в свой кабинет. В данной ситуации действия директора МАОУ СОШ N?6 я расцениваю не только оскорбительными, но и преступными», — добавила Полина.

Впервые о том, что Диму — сына участника спецоперации РФ на Украине — избивают сверстники, стало известно в феврале. По словам Полины, мальчика начали травить, в частности, из-за того, что у него появились рюкзак и спортивная форма с чебурашкой. Этот символ он ассоциирует с папой, который ушел на фронт год назад. В марте мама снова сообщила, что мальчика избили в школьном туалете на перемене — у него ушиб бедра. Следователи направили их на медосвидетельствование в Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу.

После публикации URA.RU в школу тогда нагрянула прокурорская проверка, а следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Силовики считают, что руководство школы знало о ситуации, однако мер не предпринимало. Глава СКР Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад о расследовании дела.

Агентство обратилось за комментариями в школу. В приемной директора ответили, что Ирина Бицюта находится на выезде. Собеседник отметил, что руководитель учреждения свяжется с корреспондентом позже.

Мама утверждает, что руководство отговаривало обращаться в больницу
Мама утверждает, что руководство отговаривало обращаться в больницу
Фото:
Мама Полина заявляла, что об избиении сына она узнала от медработника
Мама Полина заявляла, что об избиении сына она узнала от медработника
Фото:

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Мама 11-летнего Димы — мальчика с особенностями развития, избитого в невьянской школе №6 (Свердловская область), — заявила, что руководство школы якобы пыталось отговорить ее от обращения в больницу. Когда она пришла забирать сына, ей сказали, что «происшествие маловероятно», сообщила URA.RU женщина. На Диму напали в школьном туалете 18 марта. «Директор Бицюта И. Н., классный руководитель Павлос К. И. и школьный психолог, в свою очередь, начали выяснять у зареванного ребенка, что произошло. И после объяснений моего сына сказали, что такое происшествие маловероятно, так как класс находится на карантине, и в туалет их отпускают только во время уроков, а не на переменах. На переменах, со слов классного руководителя, дети не выходят в коридор, а находятся в классе», — написала Полина в обращении к главе областного Фонда «Родительский комитет» Евгению Жабрееву. По словам Полины, у сына может быть запоздалая или притупленная реакция на боль из-за ряда диагнозов и приема препарата «Фенибут», о чем, как утверждает она, знают и в школе. «Я указала им на наличие травмы и слова ребенка. Директор., глядя на моего сына, сказала, что ничего страшного нет и в больницу обращаться нам незачем, ведь он стоит на своих двоих ногах, а не орет от боли», — сказала женщина. Ей предложили перевести Диму на индивидуальное обучение и сказали, что с ней свяжется социальный работник. Полина написала на имя директора письменное заявление с требованием разобраться в ситуации, однако директор якобы ответила, что в этом нет необходимости — она осведомлена, а у медика все зафиксировано. «После чего она отодвинула меня в сторону и проследовала в свой кабинет. В данной ситуации действия директора МАОУ СОШ N?6 я расцениваю не только оскорбительными, но и преступными», — добавила Полина. Впервые о том, что Диму — сына участника спецоперации РФ на Украине — избивают сверстники, стало известно в феврале. По словам Полины, мальчика начали травить, в частности, из-за того, что у него появились рюкзак и спортивная форма с чебурашкой. Этот символ он ассоциирует с папой, который ушел на фронт год назад. В марте мама снова сообщила, что мальчика избили в школьном туалете на перемене — у него ушиб бедра. Следователи направили их на медосвидетельствование в Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу. После публикации URA.RU в школу тогда нагрянула прокурорская проверка, а следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Силовики считают, что руководство школы знало о ситуации, однако мер не предпринимало. Глава СКР Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад о расследовании дела. Агентство обратилось за комментариями в школу. В приемной директора ответили, что Ирина Бицюта находится на выезде. Собеседник отметил, что руководитель учреждения свяжется с корреспондентом позже.
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