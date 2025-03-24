Весеннее обновление: в Кургане моют остановки

В Кургане активно идут работы по благоустройству городских улиц. Подрядные организации занимаются уборкой и обслуживанием дорожной сети: моют и красят остановки вместе с перильными ограждениями. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования города Кургана со ссылкой на АО «Варгашинское ДРСП».
«В прошедшие выходные, 22 марта, было помыто 15 и покрашено пять остановочных павильонов города по улицам Гоголя, Пушкина, Карельцева, Пролетарская, Б.-Петрова», — рассказали в АО «Варгашинское ДРСП». За последние же три недели в городе было очищено 89 остановок. Помимо этого, в рамках весеннего благоустройства также проведена замена восьми стекол на остановках. В планах подрядчиков продолжение работ по мере поступления необходимых материалов.
В Кургане продолжаются мероприятия по улучшению городской среды. Начинается весенняя обработка парков и скверов от клещей. Планируется обработать 113 общественных территорий. Эти работы направлены на создание комфортных и безопасных условий для жителей и гостей города.
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