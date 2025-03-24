24 марта 2025

Весеннее обновление: в Кургане моют остановки

За три недели в Кургане помыли 89 остановок
© Служба новостей «URA.RU»
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За три недели в Кургане помыто 89 остановок
За три недели в Кургане помыто 89 остановок Фото:

В Кургане активно идут работы по благоустройству городских улиц. Подрядные организации занимаются уборкой и обслуживанием дорожной сети: моют и красят остановки вместе с перильными ограждениями. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования города Кургана со ссылкой на АО «Варгашинское ДРСП».

«В прошедшие выходные, 22 марта, было помыто 15 и покрашено пять остановочных павильонов города по улицам Гоголя, Пушкина, Карельцева, Пролетарская, Б.-Петрова», — рассказали в АО «Варгашинское ДРСП». За последние же три недели в городе было очищено 89 остановок. Помимо этого, в рамках весеннего благоустройства также проведена замена восьми стекол на остановках. В планах подрядчиков продолжение работ по мере поступления необходимых материалов.

В Кургане продолжаются мероприятия по улучшению городской среды. Начинается весенняя обработка парков и скверов от клещей.  Планируется обработать 113 общественных территорий. Эти работы направлены на создание комфортных и безопасных условий для жителей и гостей города.

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В Кургане активно идут работы по благоустройству городских улиц. Подрядные организации занимаются уборкой и обслуживанием дорожной сети: моют и красят остановки вместе с перильными ограждениями. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования города Кургана со ссылкой на АО «Варгашинское ДРСП». «В прошедшие выходные, 22 марта, было помыто 15 и покрашено пять остановочных павильонов города по улицам Гоголя, Пушкина, Карельцева, Пролетарская, Б.-Петрова», — рассказали в АО «Варгашинское ДРСП». За последние же три недели в городе было очищено 89 остановок. Помимо этого, в рамках весеннего благоустройства также проведена замена восьми стекол на остановках. В планах подрядчиков продолжение работ по мере поступления необходимых материалов. В Кургане продолжаются мероприятия по улучшению городской среды. Начинается весенняя обработка парков и скверов от клещей.  Планируется обработать 113 общественных территорий. Эти работы направлены на создание комфортных и безопасных условий для жителей и гостей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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