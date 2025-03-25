ВСУ вновь атаковали газовую инфраструктуру России: карта СВО на 25 марта

ВС РФ успешно отражали атаки украинской армии, направленные на объекты энергетической инфраструктуры в Крыму и Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также Киев пытается нарастить численность войск у Волчанска и Липцев в Харьковской области. В то время как ВС РФ продвигается в Суджанском районе и в районе Купянска. Ход боевых действий и карта спецоперации на 25 марта — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали газовую инфраструктуру в России
ВСУ предприняли попытку атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Крыму и Белгородской области. Согласно официальным данным, российские системы ПВО справились с угрозами, направленными на ключевые объекты.
Атака велась по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут (Крым) и по газораспределительной станции «Валуйка» (Белгородская область). По данным Минобороны РФ, украинские вооруженные силы продолжают применять различные типы вооружений, включая РСЗО HIMARS, для осуществления атак на российскую энергетическую инфраструктуру.
Сумское направление
ВС РФ ведут бои около пограничного контрольно-пропускного пункта «Суджа»
На сумском направлении российские военные ведут боевые действия в районе пограничного контрольно-пропускного пункта «Суджа» и прилегающей гидроинженерной станции (ГИС), пишет «Два майора». Бои продолжаются также в районе, где происходило продвижение ВС РФ в районах между населенными пунктами Владимировка, Веселовка и Журавка.
Боевые действия продолжаются и в Курской области. ВС РФ теснят ВСУ в населенных пунктах Олешня, Гуево и Горналь.
Уничтожили бронемашины MaxxPro и «Козак»
Военнослужащие группировки «Север» в Суджанском районе Курской области уничтожили бронемашину MaxxPro, произведенную в США, и боевую бронированную машину «Козак», принадлежащую ВСУ. Обе машины были оснащены самодельной антидроновой защитой, сообщили в Минобороны РФ (МО РФ).
Белгородское направление
На белгородском направлении пограничники России успешно отразили массированную атаку. По данным telegram-канала «Два майора» во время атаки на село Поповка солдаты ВС РФ, несмотря на серьезное давление, смогли удержать позиции до прибытия подмоги.
Удалось предотвратить прорыв украинских войск через границу. Несмотря на успешную оборону, ситуация в районе остается напряженной.
Противник сохраняет серьезные резервы и намерения продолжить атаки близь российских территорий, в то время как российские войска стягивают подкрепления. Мирное население прилегающих к границе населенных пунктов страдает от обстрелов, особенно пострадали Ясные Зори, Черемошное и Шебекино.
Купянское направление
Условия для ВСУ на севере купянского фронта усложнились, пишет «Два майора». На правом берегу реки Оскол российские войска добились прогресса, осуществив продвижение в восточной и западной частях населенного пункта Тополи и расширив свои позиции в направлении населенного пункта Каменка. Также отмечается прогресс российских войск к югу от указанной зоны, в районе населенного пункта Двуречная.
Запорожское направление
В рамках боевых действий на ореховском направлении в Запорожской области операторы беспилотных летательных аппаратов военного подразделения Барс-37 «Сармат» (входит в состав МО РФ) успешно поразили замаскированный танк Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир расчета с позывным Фрунзик.
Харьковское направление
По информации военного эксперта Андрея Марочко, Киев увеличивает численность войск ВСУ в районе Липцев и Волчанска Харьковской области после проведения перегруппировки на этом участке фронта. Он уточнил, что на передовую были направлены не только подкрепления после проведения ротации, но и сформированные новые подразделения.
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