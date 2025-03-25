Замедляет старение и предотвращает рак: все о пользе и вреде свеклы

25 марта во всем мире отмечается День свеклы. Этот корнеплод уже давно стал незаменимым ингредиентом для винегрета, борща и селедки под шубой. А еще свекла полезна тем, кто стремится похудеть или просто сделать свое питание более здоровым. Однако при неправильном ее употреблении можно нанести серьезный вред организму. В беседе с корреспондентом URA.RU доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук рассказала, чем полезна свекла и в каких случаях может навредить.
История появления свеклы
Дикие сорта свеклы были известны людям задолго до нашей эры. Они и сегодня растут в Индии, Китае и Иране, а также на побережьях Средиземного, Каспийского и Черного морей. Приблизительно в XVII веке селекционеры разделили кормовой и столовый сорта, еще веком позже вывели сахарную свеклу. На Руси свекла появилась в Х-ХI веках, ее завели из Византии.
Историю возникновения Дня свеклы связывают с Наполеоном I Бонапартом. 25 марта 1811 года император издал указ, который возвел выращивание сахарной свеклы на государственный уровень. Это повлияло на развитие сахарной промышленности Франции.
Сегодня свекла является незаменимым ингредиентом блюд в разных странах. В русской кухне из свеклы готовят, например, свекольники, ботвинью, борщ, сельдь под шубой, винегрет, а также различные варианты салатов с тертой свеклой с добавлением чеснока, чернослива или орехов.
В Румынии готовят свекольную чорбу из тертой или нарезанной кубиками свеклы, которую варят с луком, морковью, сельдереем, корнями петрушки или картофелем, вместе с лапшой, томатным соусом и приправами. В грузинской кухне есть блюдо пхали — блюдо из орехов и овощей, для которого часто используют шпинат, свекольную ботву, листья капусты или крапивы. В греческой — свеклу кладут в пандзаросалат, который может быть и густым пюре, и салатом с кубиками свеклы. В чешской кухне свеклу тушат вместе с капустой и подают с уткой.
Чем полезна свекла
Свекла является отличным средством для поддержания здоровья в самых разных направлениях, заявила Юлия Онуфрийчук. В составе корнеплода содержится практически весь набор полезных витаминизированных и минеральных веществ.
«Свекла поддерживает работу сердца и нормализует артериальное давление за счет большого количества натуральных нитратов. Они преобразуются в оксид азота, который обладает мощным сосудорасширяющим действием, и помогает снизить кровяное давление», — сообщила эксперт.
По ее словам, за счет содержания бетаина, который окрашивает все блюда в яркий цвет, свекла может стать отличным источником энергии и повысить физическую активность. Свеклу рекомендуется есть спортсменам, поскольку за счет содержания бетаина она помогает прибавлять сухую мышечную массу и защищает мышцы от разрушения. В числе других полезных свойств бетаина — поддержание работы печени, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика рака молочной железы.
«Благодаря содержанию клетчатки и органических кислот свекла помогает лечить проблемы со стулом. В особенности свекла актуальна в рационе пожилых людей. Свеклу можно ввести в рацион, чтобы улучшить отток желчи», — отметила специалист.
Кроме того, свекла — источник пектиновых веществ, витаминов и микроэлементов. Пектины связывают и выводят из организма токсичные вещества, обладают способностью снижать уровень глюкозы и холестерина в крови. По словам эксперта, регулярное употребление продуктов с пектиновыми веществами устраняет застои в желчевыводящих путях и кишечнике.
Также свекла увлажняет кожу. Этот корнеплод активизирует выработку коллагена — это главная аминокислота для поддержания здоровья и красоты кожи, помогающая сохранять молодость. Свекла богата витаминами группы В и витамином С — мощным антиоксидантом. Также в ней содержится кремний, литий, хром, фолиевая кислота и медь.
Как микроэлементы в свекле влияют на здоровье
- Кремний выводит из клеток токсичные вещества, повышает прочность и эластичность стенок капилляров. Этот микроэлемент также укрепляет костную ткань, усиливает защитные силы организма от инфекций, предотвращает преждевременное старение. Кремний предотвращает выпадение волос, снимает раздражения и воспаления кожи, ускоряет их рост, укрепляет ногти.
- Литий участвует в углеводном и жировом обменах, поддерживает иммунную систему. Этот микроэлемент предупреждает возникновение аллергии, снижает нервную возбудимость.
- Медь влияет на рост и развитие организма, участвует в тканевом дыхании и кроветворении. Она также повышает гемоглобин, улучшает сопротивляемость организма.
- Хром участвует в образовании инсулина, регулирует сахар в крови и жировой обмен, снижает уровень холестерина в крови, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
- Фолиевая кислота (витамин B9) важна для процессов деления и роста клеток, так как способствует синтезу нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Витамин B9 активно участвует в процессах гемопоэза и необходим для формирования красных и белых кровяных клеток, а также тромбоцитов.
Состав и калорийность свеклы
Еще одно немалое преимущество свеклы — низкая калорийность, поэтому ее нередко включают в состав диет. Калорийность этого корнеплода составляет 43 кКал на 100 г.
Состав свеклы:
- жиры — 0,17 г,
- белки — 1,61 г,
- углеводы — 9,56 г,
- вода — 87,58 г,
- зола — 1,08 г.
Суммарное содержание сахаров — 6,8 г, клетчатки — 2,8 г, крахмала — н/д. Содержание холестерина — 0,0 мг, трансжиров — 0,0 г.
Чем опасна свекла
Юлия Онуфрийчук не рекомендует есть свеклу при заболеваниях печени, поджелудочной железы, желчнокаменной болезни, заболеваниях желудка. Также с осторожностью нужно употреблять этот продукт при аллергии, подагре и ревматоидном артрите.
«Несмотря на то, что больше всего полезных веществ в сырой свекле, у многих людей после употребления этого овоща начинает чесаться или даже болеть горло. Однако это не такое частое явление», — отметила эксперт.
По ее словам, после термической обработки свеклы танины, обладающие вяжущим свойством и вызывающие раздражение, распадаются. Для сохранения полезных свойств специалист рекомендует корнеплоды тушить, запекать, готовить на пару или отваривать.
Как выбрать свеклу
Выбирая свеклу, важно обратить внимание на ее внешний вид. Корнеплод должен быть темно-бордового цвета и крепким на ощупь. По данным Роспотребнадзора, продукт является не свежим, если на нем есть мягкие места. Кроме того, корешок у свеклы должен быть целым, а ботва упругой.
Кожица свеклы должна быть плотной, красноватой, без видимых повреждений. Специалисты ведомства рекомендуют покупать свеклу только в местах санкционированной торговли и при необходимости требовать у продавца документы на товар.
Как хранить свеклу
Свеклу можно хранить в холодильнике или на застекленном балконе. Чтобы корнеплоды не стали мягкими, их по отдельности заворачивают в пищевую пленку и помещают на хранение в овощной отдел холодильника. Перед употреблением свеклу необходимо тщательно промыть.
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