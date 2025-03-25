В Курской области были обнаружены тела иностранных наемников без голов и кистей. По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинова, ВСУ прибегают к таким мерам, чтобы скрыть личности погибших, оставляя их на поле боя.
«У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наемников, и на разных участках бойцы Минобороны России фиксировали случаи, когда ВСУ не могут забрать тела этих иностранных наемников. Они отрубают им головы и руки, чтобы по отпечаткам и лицам их нельзя было опознать», — заявил Алаудинов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что в прошлом году в Курской области был зафиксирован такой инцидент.
По информации, предоставленной Следственным комитетом России, установлено, что украинские военные обезглавливают и отсекают конечности иностранным наемникам, погибшим во время специальной военной операции. Такие действия проводятся с целью стирания личных данных участников.
Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные проводят операции по эвакуации тел погибших украинских солдат на территории Курской области. Генерал подчеркнул, что данная операция является одним из наиболее поразительных аспектов нынешней ситуации. Алаудинов выразил убеждение, что после смерти солдат уже не могут считаться врагами, и их достоинство должно быть сохранено.
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