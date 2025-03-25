На съемочной площадке фильма «Кремлевский волшебник» был замечен актер Джуд Лоу. Известно, что в кинокартине британец воплотит образ президента России Владимира Путина.
Съемки фильма проходят в Риге. В картине также снимаются известные актеры Том Стерридж, Пол Дано и Зак Галифианакис.
Ранее был анонсирован фильм «Кремлевский Волшебник». Кинокартина, режиссером которой выступил Оливье Ассайас, снимается по одноименной книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи и разворачивается в начале 1990-х годов.
В центре сюжета — вымышленный молодой режиссер, который становится политтехнологом Путина. Роль президента РФ получил признанный самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People британский актер Джуд Лоу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями по поводу создания кинокартины. Кремль также не был проинформирован о сюжете или содержании фильма.
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