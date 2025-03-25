Джуд Лоу на съемках фильма о Путине перевоплотился в президента России. Фото

Джуд Лоу заметили на съемках фильма о Путине
© Служба новостей «URA.RU»
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В Риге заметили Джуда Лоу на сьемках фильма о Путине «Кремлевский волшебник»
В Риге заметили Джуда Лоу на сьемках фильма о Путине «Кремлевский волшебник» Фото:

На съемочной площадке фильма «Кремлевский волшебник» был замечен актер Джуд Лоу. Известно, что в кинокартине британец воплотит образ президента России Владимира Путина.

Съемки фильма проходят в Риге. В картине также снимаются известные актеры Том Стерридж, Пол Дано и Зак Галифианакис.

Ранее был анонсирован фильм «Кремлевский Волшебник». Кинокартина, режиссером которой выступил Оливье Ассайас, снимается по одноименной книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи и разворачивается в начале 1990-х годов.

В центре сюжета — вымышленный молодой режиссер, который становится политтехнологом Путина. Роль президента РФ получил признанный самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People британский актер Джуд Лоу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями по поводу создания кинокартины. Кремль также не был проинформирован о сюжете или содержании фильма.

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На съемочной площадке фильма «Кремлевский волшебник» был замечен актер Джуд Лоу. Известно, что в кинокартине британец воплотит образ президента России Владимира Путина. Съемки фильма проходят в Риге. В картине также снимаются известные актеры Том Стерридж, Пол Дано и Зак Галифианакис. Ранее был анонсирован фильм «Кремлевский Волшебник». Кинокартина, режиссером которой выступил Оливье Ассайас, снимается по одноименной книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи и разворачивается в начале 1990-х годов. В центре сюжета — вымышленный молодой режиссер, который становится политтехнологом Путина. Роль президента РФ получил признанный самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People британский актер Джуд Лоу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями по поводу создания кинокартины. Кремль также не был проинформирован о сюжете или содержании фильма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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