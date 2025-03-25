Пермяка приговорили к 13 годам колонии за финансовую помощь ВСУ

УФСБ России по Пермскому краю пресекла деятельности пермяка, который оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что уроженец Перми, будучи несогласным с проводимой специальной военной операцией (СВО), используя открытый на свое имя банковский счет, осуществил безналичный перевод на расчетный счет Национального банка Украины. Его целью было оказания помощи иностранным военнослужащим», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
Московский городской суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления (по статье 275 УК РФ «Госизмена»). Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.
Ранее URA.RU сообщало, что на Купянском направлении в зоне специальной военной операции ликвидирован уроженец Перми Антон Зырянов (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Он был участником «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ).
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