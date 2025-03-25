Пермяка приговорили к 13 годам колонии за финансовую помощь ВСУ

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Приговор уроженцу Перми озвучили в Москве
Приговор уроженцу Перми озвучили в Москве Фото:

УФСБ России по Пермскому краю пресекла деятельности пермяка, который оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). 

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что уроженец Перми, будучи несогласным с проводимой специальной военной операцией (СВО), используя открытый на свое имя банковский счет, осуществил безналичный перевод на расчетный счет Национального банка Украины. Его целью было оказания помощи иностранным военнослужащим», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

Московский городской суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления (по статье 275 УК РФ «Госизмена»). Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.

Ранее URA.RU сообщало, что на Купянском направлении в зоне специальной военной операции ликвидирован уроженец Перми Антон Зырянов (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Он был участником «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ).

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УФСБ России по Пермскому краю пресекла деятельности пермяка, который оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).  «В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что уроженец Перми, будучи несогласным с проводимой специальной военной операцией (СВО), используя открытый на свое имя банковский счет, осуществил безналичный перевод на расчетный счет Национального банка Украины. Его целью было оказания помощи иностранным военнослужащим», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. Московский городской суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления (по статье 275 УК РФ «Госизмена»). Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Ранее URA.RU сообщало, что на Купянском направлении в зоне специальной военной операции ликвидирован уроженец Перми Антон Зырянов (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Он был участником «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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