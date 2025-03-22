В зоне СВО уничтожен пермяк, обвиняемый в госизмене

На Купянском направлении в зоне специальной военной операции ликвидирован уроженец Перми Антон Зырянов (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Он был участником «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ). Информацию о его уничтожении сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
«Антон Зырянов уничтожен российскими военными на Купянском направлении. В 2019 году он скрылся на Украине, чтобы избежать уголовного преследования за экстремизм. В 2023 году в отношении него возбудили новое дело по статьям о терроризме и государственной измене», — пишет военкор. Его слова приводит MR.RU. Уточняется, что предатель уничтожен 17 февраля 2025 года, обстоятельства сего мерти пока неизвестны.
Зырянов, известный под позывным Турист, родился в Перми в 1995 году и с ранних лет придерживался радикальных оппозиционных взглядов. В 2019 году он сбежал на Украину, чтобы избежать уголовного преследования в России. На родине его заочно осудили на пять лет лишения свободы за экстремизм и умышленное уничтожение имущества — поджог офиса партии «Единая Россия» в Перми.
После начала СВО Зырянов активно участвовал в военных операциях против российских военнослужащих, а также в нападениях на мирных жителей в Брянской и Белгородской областях. В марте 2023 года он в составе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) незаконно пересек границу России и атаковал два села в Брянской области.
Боевики открыли огонь по гражданским автомобилям, в результате чего погибли два водителя и 11-летний ребёнок, получивший смертельные ранения. Также были ранены несколько мирных жителей, сожжены дом и объекты инфраструктуры, а местность вокруг заминирована. Во время разминирования пострадал сотрудник Росгвардии. В 2024 году 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Зырянова к пожизненному лишению свободы.
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