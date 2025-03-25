Агроскандал: что известно о фигурантах уголовных дел о махинациях с землей в курганском округе

Следственные органы Курганской области ведут несколько уголовных дел, имеющих одну общую тему. Под следствием находятся экс-чиновник из Варгашинского округа, местный фермер и хлебопроизводитель из Кургана. URA.RU собрало информацию об участниках громкого процесса и предъявленных им обвинениях.
Экс-чиновник
Экс-руководитель управления сельского хозяйства Варгашинского района Евгений Казаков был назначен на должность в январе 2012 года. Агросектором при администрации он руководил восемь с половиной лет. До этого являлся обычным чиновником, еще раньше — частным предпринимателем.
В 2023 году Казаков участвовал в выборах главы местного самоуправления. Он проиграл выборы бывшему главе администрации Валерию Яковлеву.
Бывший чиновник был задержан в середине февраля. Ему было предъявлено обвинение в пособничестве при злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он заверил документы о проведении мелиорации на выделенном местному фермеру участке. Под эти работы были выделены деньги из бюджета в размере 4,4 миллиона рублей. Следователи считают, что после получения денег земли так и остались необработанными. Казаков был отправлен под стражу на два месяца.
Глава КФХ
Другим арестованным по делу стал глава крестьянско-фермерского хозяйства Атом Симонян. Мужчина является главой КФХ в селе Медвежьем с 2020 года. До этого он занимался реализацией хлебобулочных изделий, а также являлся руководителем предприятия, занимавшегося перевозками. Учредителем данной фирмы являлся хлебопроизводитель Вардан Саргисян.
Следствие считает, что Симонян являлся подставным лицом, на которое оформлялись договоры о субсидированной мелиорации. Также среди арбитражных споров можно встретить его тяжбы с прокуратурой о неправомерности передачи третьим лицам шести арендованных участков в селе Строево Варгашинского округа. Иски надзорного ведомства были удовлетворены.
Симонян был задержан и арестован одновременно с Казаковым. Ему также инкриминируют пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчина подал жалобу на избранную меру пресечения и добился отмены заключения под стражу. Суд избрал ему ограничение в виде запрета определенных действий. В частности, он не может общаться с фигурантами по делу.
Хлебопроизводитель
Еще одним арестованным по делу о вероятных махинациях в Варгашинском округе стал хлебопроизводитель Вардан Саргисян. Мужчина является руководителем сразу нескольких предприятий в Кургане и выращивает зерно в Макушинском округе. Еще несколько предприятий — среди которых хлебокомбинат «Восточный» — оформлены на его детей. Основные виды деятельности — хлебопроизводство и растениеводство.
Мужчину задержали 20 марта. По версии следствия, он после общения с сотрудниками СК мог сбежать из города и страны. Сам Саргисян эти домыслы отвергает. Следователи также считают, что производитель хлеба стал инициатором схемы с получением земель через фермера Симоняна. Также он якобы пытался воздействовать на свидетеля и просил адвоката Симоняна предоставить ему протокол допроса ключевого свидетеля.
Саргисяну предъявили аналогичное обвинение, как и двум другим обвиняемым. Суд отправил его по ходатайству следователей в СИЗО.
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