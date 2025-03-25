25 марта 2025

Минпромторг хочет создать компьютерную игру про роль дронов в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Игра станет частью стратегии по популяризации отечественных БПЛА
Игра станет частью стратегии по популяризации отечественных БПЛА Фото:

В России рассматривается идея создания компьютерной игры, посвященной использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают представители Минпромторга. 

«Минпромторг предложил до 15 апреля подготовить идеи для разработки компьютерной игры о роли российских беспилотников в СВО. Поручение дано по итогам совещания с профильными министерствами — участниками нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“ и ключевыми игроками рынка. На основе предложений планируется разработать дорожную карту для увеличения экспортного потенциала российских БПЛА», — передает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минпромторга.

Ранее URA.RU рассказывало, что в российских парках и заповедниках для мониторинга начнут летать БПЛА. А беспилотники, которые сконструированы на базе искусственного интеллекта, могут сами выявлять и уничтожать цели. Россия планирует построить завод по производству беспилотников в Белоруссии, писало издание «СБ. Беларусь сегодня».

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В России рассматривается идея создания компьютерной игры, посвященной использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают представители Минпромторга.  «Минпромторг предложил до 15 апреля подготовить идеи для разработки компьютерной игры о роли российских беспилотников в СВО. Поручение дано по итогам совещания с профильными министерствами — участниками нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“ и ключевыми игроками рынка. На основе предложений планируется разработать дорожную карту для увеличения экспортного потенциала российских БПЛА», — передает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минпромторга. Ранее URA.RU рассказывало, что в российских парках и заповедниках для мониторинга начнут летать БПЛА. А беспилотники, которые сконструированы на базе искусственного интеллекта, могут сами выявлять и уничтожать цели. Россия планирует построить завод по производству беспилотников в Белоруссии, писало издание «СБ. Беларусь сегодня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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