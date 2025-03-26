В Госдуме предложили выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми

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В Госдуме решили поддержать семьи новыми выплатами
В Госдуме решили поддержать семьи новыми выплатами Фото:

Российские семьи, в которых с 1 января 2024 года появятся дети, смогут получить выплаты на погашение ипотечного кредита до 1,8 миллиона рублей в зависимости от количества детей. С такой инициативой вышли депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 26 марта.

«Родители, у которых с 1 января 2024 года родился первый, второй или третий ребенок, смогут получить выплаты: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 тысяч за второго и 700 тысяч за третьего. Согласно законопроекту, поддержка будет доступна только для одного ипотечного кредита, оформленного до 1 января 2030 года», — отметило РИА Новости.

По сведениям издания, деньги могут быть использованы на покупку или строительство жилья, оплату доли в недвижимости, взносы в жилищные кооперативы или полное погашение ипотеки. Мера не касается детей без российского гражданства, а также лишенных родительских прав граждан.

Как сообщало URA.RU ранее, с 1 апреля 2025 года в России вступит в силу нововведение, касающееся семей с детьми, желающих приобрести жилье. Программа семейной ипотеки с процентной ставкой 6% в год будет расширена: теперь она станет применяться не только к новостройкам, но и к объектам на вторичном рынке. Однако это изменение затронет только те населенные пункты, где объемы нового строительства ограничены.

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Российские семьи, в которых с 1 января 2024 года появятся дети, смогут получить выплаты на погашение ипотечного кредита до 1,8 миллиона рублей в зависимости от количества детей. С такой инициативой вышли депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 26 марта. «Родители, у которых с 1 января 2024 года родился первый, второй или третий ребенок, смогут получить выплаты: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 тысяч за второго и 700 тысяч за третьего. Согласно законопроекту, поддержка будет доступна только для одного ипотечного кредита, оформленного до 1 января 2030 года», — отметило РИА Новости. По сведениям издания, деньги могут быть использованы на покупку или строительство жилья, оплату доли в недвижимости, взносы в жилищные кооперативы или полное погашение ипотеки. Мера не касается детей без российского гражданства, а также лишенных родительских прав граждан. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 апреля 2025 года в России вступит в силу нововведение, касающееся семей с детьми, желающих приобрести жилье. Программа семейной ипотеки с процентной ставкой 6% в год будет расширена: теперь она станет применяться не только к новостройкам, но и к объектам на вторичном рынке. Однако это изменение затронет только те населенные пункты, где объемы нового строительства ограничены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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